《BOYS PLANET》9人男團「ZB1」出爐！名次大洗牌 觀眾全傻眼
南韓選秀節目《BOYS PLANET》20日晚間迎來總決賽，冠軍也終於出爐，獲選團體「ZB1」（ZEROBASEONE）出道的成員為章昊、成韓彬、SEOK MATTHEW 、RICKY、朴乾旭、金泰來、金奎彬、金地雄、韓維辰等9人，他們將展開為期2年6個月的團體活動。
記者陳雅蘭/綜合報導
總決賽中，18名練習生分別分為兩組，本次Killing Part決定方式也與以往不同，改由粉絲選出，最終票選結果分別由章昊、成韓彬擔任。兩組的表演讓全球觀眾期待，其中以章昊為C位的《Jelly Pop》成功帶動全場氣氛，Ending動作全員集體戳酒窩，瞬間虜獲觀眾芳心；成韓彬帶領的《Hot Summer》組集結多位TOP9練習生，每個人都展現出性感嫵媚的魅力；練習生們更共同合唱《Not Alone》為本次比賽舞台劃上完美句點。
這次人氣選手名次大洗牌，引發一陣譁然，最終成團名單從第1名至第9名順序為：章昊、成韓彬、SEOK MATTHEW 、RICKY、朴乾旭、金泰來、金奎彬、金地雄、韓維辰。其中章昊、SEOK MATTHEW、RICKY為G組練習生，其餘6名皆為K組。
一直維持在前5名的熱門人氣選手韓維辰在決賽時翻船，最後驚險擠上第9名，讓許多粉絲感到意外，他發表感言時，忍不住情緒哭泣；原本上次順位第12名的朴乾旭，決賽排名狂升7個名次至第5名，他本人聽到名次，驚訝的目瞪口呆，發表感言時更是難掩興奮心情。
最讓人跌破眼鏡的是自節目開播以來，每次順位發表都穩坐第一名的成韓彬，決賽時竟敗給G組的章昊，沒能以第一名之姿出道，而兩人相差約10萬票。章昊從節目開播以來名次漸漸升高，最終摘下第一名出道，令粉絲又驚又喜，他哭著感謝說：「最想感謝的是3個月一直支持我的star creators。我不會忘記在這裡的一切，《BOYS PLANET》的回憶在我生命中真的很珍貴。我不會忘記練習生章昊的初心，永遠謙虛、努力，作為ZB1的章昊繼續前進！」《BOYS PLANET》獨家在愛奇藝國際站播出。