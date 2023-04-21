侯友宜訪新加坡第3天！短暫現身繼續不公開拜會

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侯友宜訪星今天邁入第3天，上午沒有公開行程。公開部分僅定下午參觀SGInnovate新加坡創新機構，晚上在香格里拉飯店出席「與市長有約-綠色藍圖新創之夜」。
對於媒體詢問上午不公開行程，侯友宜在SGInnovate接受聯訪時低調表示，早上有很多新加坡友人對他非常關心。
媒體追問拜會對象是否包括副總理黃循財？侯友宜僅回應，這一趟來新加坡的所有朋友「都給我們長期的協助跟幫忙」，非常感恩。
他說，拜會對象包括公私部門，下午還有拜會行程，「這些都是新加坡好朋友的安排，我們都心存感激，也謝謝他們做了很多努力」。
至於討論議題，侯友宜表示，最重要的是，新加坡不論在地緣戰略位置及經濟貿易產業發展，甚至包括外交採取彈性跟靈活方式，都有機會一起討論。
他說，新加坡在推動綠色金融方面非常成功，讓國際接軌及永續發展緊密結合，「值得我們學習」。
另外，針對有民調將其視為參選總統的熱門人選，侯友宜表示，守護中華民國，讓人民在這塊土地安心、安全地不斷往前走，是他畢生職志。「任何面臨國家需要我的時候，我都一定會勇敢挺身而出」。
對於國民黨總統參選人提名時程，他說，相信黨的規劃有一定節奏跟計畫，他給予尊重。
在兩岸議題上，侯友宜表示，和平才是唯一選擇，唯有和平才能讓國家發展，人民安心、安定、繁榮、永續。
此外，新北市接連發生2起槍擊案，行政院長陳建仁表示已要求警政署全力支援，並希望新北市府負起責任。對此，侯友宜回應，打擊犯罪需要中央、地方通力合作，不分彼此。
侯友宜在SGInnovate受訪並短暫停留後即離場，在場媒體感到一陣錯愕。（編輯：廖漢原）1120421