聯合公園主唱查斯特過世5年！塵封多年遺作曝光 團員罕吐內心話
Linkin Park（聯合公園）近來推出20周年紀念專輯《天空之城-美特拉 Meteora》，此次專輯不僅為樂迷帶來滿滿的回憶，更驚喜收錄過去未曾收錄的作品〈Lost〉，令人感動能在相隔數年後，再次聽見已故5年的主唱Chester（查斯特）全新聲音。
記者吳雨婕/綜合報導
《天空之城-美特拉 Meteora》於2023年正式邁入發行的第20年，並於4月7日推出《天空之城-美特拉 Meteora》20周年紀念專輯；此次發行的亮點是一首由Linkin Park聯合公園多年前塵封已久的創作〈Lost〉、〈Fighting Myself〉、〈More the Victim〉，團員Mike分享：「當找到這些歌時，感覺就像找到一張你忘記曾經拍下卻很喜歡的照片。」並表達多年來樂迷們一直期待著他們能釋出Chester的遺作，如今終能以這樣的方式實現願望。
在這充滿意義的4月，台灣華納音樂特地以《天空之城-Meteora 美特拉》專輯封面的「噴漆塗鴉」為發想，並邀請台灣著名塗鴉藝術家－傅星翰繪製「Linkin Park 搖滾精神塗鴉牆」，地點選在景美河邊公園邊「自行車道旁塗鴉牆」，致敬Linkin Park聯合公園的20周年。傅星翰曾參與周杰倫MV場景設計、W Taipei 飯店牆面塗鴉、《大嘻哈時代》節目場景及冠軍獎盃創作、電影《自殺突擊隊》、《蝙蝠俠》建築物外牆繪製巨幅塗鴉等。