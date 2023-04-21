幼鹿被困空屋底下！人員爬7公尺救援驚：不是鹿啊 真相引爆笑
不幸中的大幸！美國一名野生動物救援人員接獲民眾通報，指出有頭幼鹿被困空屋底下，她立刻緊急出動，可是當費盡心思鑽進房屋下窄矮的縫隙後，映入眼簾的畫面卻與想像中完全不同，因為那邊趴臥著的根本「不是鹿」，甚至完全「沒有救援必要」，人員爬出後無奈笑道「這真的很蠢，同時也讓我鬆了口氣」。
記者李惠婷/綜合報導
據《The Dodo》報導，動物救援人員托莎（Tosha Smith）某天接獲幼鹿受困空屋底下的通報便趕抵現場，當時還有名動物康復師及三名員警一同出現，於是托莎拿過員警的手電筒便直接鑽入房屋底部的空隙，經過25英尺（7.62公尺）的爬行，她終於靠近救援目標「小鹿」，可同時她心中冒出一個疑惑「總覺得哪裡怪怪的」，因為那頭鹿見到陌生人靠近，不僅不慌張、不亂動，甚至安靜到像沒有生命！
若是個童話故事，也許能說小鹿知道來者是善才沒有反抗跡象，可在現實生活中，歷經千辛萬苦爬進來的托莎發現，原來所謂的「小鹿」只是一個被丟棄的「塑膠裝飾品」。這般烏龍案件讓現場眾人感到又無奈又好笑，托莎對此也感到慶幸，指出這代表沒有真正發生小鹿失去媽媽的慘事，事後更搞笑地將自己與小鹿的合照發上網路，引起網友捧腹大笑。