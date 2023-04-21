世界地球日雲豹能源減碳出擊 全方位綠能發展實踐ESG
守護地球，刻不容緩！今年世界地球日主題「投資我們的星球」，盼望大眾以行動為氣候危機盡一份心力。雲豹能源（6869）作為全方位發展的再生能源品牌，自詡不僅是ESG促成者、也是實踐者，經營範疇橫跨太陽能、離岸風電、儲能、售電平台，且投入生質能、水處理領域。在世界地球日前夕，更舉辦「淨灘愛地球、守護綠生態」活動，認養桃園市永安漁港北岸第一段海岸線，由董事長賴勁麟率領全體員工前往淨灘，齊心合作為海岸線減少200公斤的廢棄物，為減碳付出實際行動，逐步實現淨零碳排。
雲豹能源自成立迄今，整合再生能源上中下游產業鏈，完成多項傲人建置。在太陽光電開發持有裝置量逾500MW，與離岸風電台灣隊合作海盛風場（Formosa 4）也獲配495 MW，同時在售電平台項目，協助企業客戶綠電轉供，累計簽約轉供達8億度，對照2022年全台綠電轉供度數11億度，雲豹能源以領頭羊之姿，盡力滿足各行業對綠電之需求。
此外，根據世界地球日發布「塑膠污染十大真相」，每年有800萬公噸的塑膠進入海洋，足以堆滿全世界的每一寸海岸線。雲豹能源深耕桃園地區，不論是太陽光電、儲能案場開發建置，或是選擇桃園作為雲豹職籃隊之主場所在地，在422世界地球日前夕，認養桃園永安漁港北岸500公尺海岸線淨灘，由董事長賴勁麟率隊，動員南北區全體同仁參與淨灘。
全體員工彼此合作、齊心協力之下，共清理出寶特瓶、保麗龍、廢棄漁網、塑膠與瓦斯桶等200公斤的海洋廢棄物，幫助海岸線恢復整潔樣貌。賴勁麟說：「我們積極投入綠能發展，不只以多元方式發展再生能源，更身體力行守護生態環境，透過不同永續活動擴大減碳影響力，朝向國際接軌之目標邁進。」
雲豹能源經營綠能事業，亦善盡企業社會責任，鼓勵員工從小地方著手，例如減少碳足跡、減少用電、減塑等動作，此外，雲豹能源也將持續透過體育推廣與綠能公益活動發揮企業影響力，以多面向環境友善體驗，企業員工用行動為環境永續盡一份心力，為我們的下一代擘劃更美好的未來。
▲雲豹能源全體員工一同幫助海岸線恢復整潔樣貌。（圖／雲豹能源提供）