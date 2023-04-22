撐起繁榮進步！加工區管理處高雄分處表揚模範勞工

經濟部加工出口區管理處高雄分處於21日，在高雄軟體園區海景旗艦會議廳，舉辦112年度高雄分處所轄園區模範勞工表揚大會，會中表揚31位我國籍模範勞工，及3位優秀國際移工，以表彰勞工朋友從事生產之辛勞及貢獻，並感謝他們在每個崗位的努力付出，撐起園區的繁榮進步。
記者黃守作／高雄報導
加工出口區管理處高雄分處模範勞工表揚大會，是由高雄分處分處長游淑惠主持，她表示，獲表揚的34位模範勞工，是從前鎮科技產業園區、臨廣科技產業園區及成功物流園區共1萬8千多位勞工中選出，分別來自助理、技術員、倉管員、生產操作工、工程師等各種職位，每位模範勞工都展現出敬業樂群及負責盡職之精神，深獲各事業單位之肯定。
游淑惠指出，該分處所轄園區是由每位勞工朋友努力揮灑汗水所建立起來的，感謝區內勞工朋友長期堅守崗位貢獻心力，為園區提供生生不息的運轉及經濟發展，該分處將持續強化園區軟硬體設施，打造幸福友善的職場環境，作為園區每位勞工朋友最好的後盾。
34位模範勞工獲得表揚後，並到高雄軟體園區智崴公司體驗i-Ride飛行劇院影片「飛越台灣」、體感電競基地及貨櫃賽車等，以體驗高科技的體感設備，並享受多重感官饗宴，以慰勞模範勞工之辛勞及貢獻。