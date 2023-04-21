台中國際旅展今登場 永續台北館大推「Let’s購臺北」

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「臺北館」今日在花響鼓樂團表演中揭幕。台中市觀傳局指出，今年主展覧設計皆使用環保材質佈展，落實綠色會展精神。整體設計則以「Undiscovered Taipei 你所未見的台北」為主軸，融入大稻埕老街區建築與繽紛煙火意象，提前為7月起的大稻埕夏日節暖身。
觀傳局局長陳淑慧表示，臺北是最佳旅遊城市，臺中國際旅展是3年疫情後，臺北市參加旅展第一站。為帶動臺北觀光發展，鼓勵民眾善用中央發放的6000元，臺北市推出「臺北『購』」好玩」，邀集臺北市逾百家旅館、熱門景點、雙層觀光巴士與雙層餐車等業者響應，住宿到各景點都有不同優惠，5、6月再加碼母親節、端午節優惠方案，還有臺北三大藝術節、兒藝節及藝穗節，各種豐富的文化旅行，觀迎親自來到臺北體驗一場小旅行。
觀傳局補充，今夏臺北重頭戲「大稻埕夏日節」，將於7月1日至8月20日在大稻埕碼頭、延平河濱公園盛大登場，活動結合「遊船燈飾妝點」、「8場精彩煙火秀」、「河濱燈飾串聯」及「夏日美食」等4大主打特色；更與在地商圈業者、旅行社合作推出專屬優惠活動及街區、遊船行程，歡迎來臺北感受煙火展演、水岸夜景與舊城文化交融的浪漫夏日之旅。另5月底前到臺北消費200元，就有機會抽中500萬元的現金大獎！
搶攻疫後旅遊商機，星級飯店及旅遊業者祭出極殺優惠，有意出遊者趕快搶便宜。以來自東部的花蓮美侖大飯店為例，原價13,200元豪華家庭房，優惠後只要6,200元，再升等至原價19,800元入住24坪豪華家庭套房，下殺3.1折；原價9,680元的豪華雙人房優惠後4,200元，再升等至原價16,500元入住18坪美侖儷景或豪華儷景套房，更是破盤下殺2.5折。
位於苗栗苑裡的享沐時光莊園是喜愛泡湯者最愛，首次推出一泊二食住宿券優惠專案，雅緻雙人房旅展優惠價6388元、日式客房9,388元，下殺近5折價，只有旅展買得到。另雙人及四人套餐券也有旅展特惠專案。泡湯用餐部分，獨立湯屋+餐券湯屋原價2,400元+雙人套餐2,178元；旅展優惠價3,388元。
另餐飲券是旅展搶手貨，包括台中林酒店、金典酒店、清新溫泉及星享道都推出旅展優惠價。以星享道國際自助餐為例，旅展可享79折優惠，平日午餐680元，可大啖異國燒烤用美食環遊世界。另全新享得道行旅義式餐廳也推超值餐券，滿5千送5百，滿1萬送1千5百，買越多送越多。為挺菜農，旅展四天在星享道送高麗菜，將送出2400顆。