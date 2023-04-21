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台中國際旅展今登場 永續台北館大推「Let’s購臺北」

▲台北市觀傳局在台中旅展設置永續台北館大推「Let’s購臺北」，也為7月起的夏日節打廣告。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.21)
▲台北市觀傳局在台中旅展設置永續台北館大推「Let’s購臺北」，也為7月起的夏日節打廣告。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.21)

記者金武鳯/台中報導

年度旅遊盛事台中國際旅展21日起，一連4天在台中世貿中心舉行，邀請129家業者設置200展位，較往年減少3成。其中，台中市政府設置的永續台北館，以「Let’s購臺北」為主題，大推半價走讀之旅、超值泡湯券，以及「環騎臺北X臺北小旅行X走靜貓空」旅遊路線拼觀光。星級飯店則祭出優惠，來自後山的花蓮美倫飯店住宿券下殺至2.5折起，搶好康手腳要快。

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疫情趨緩，邊境解封，旅遊人潮大爆發，首日台中國際旅展吸引大批人潮湧入，只是據主辦單位表示，過去三年受到疫情影響，有不少旅遊業者撐不下去或縮編，人員散去抽不出人力參展，導至展位較往年少了3成，為儘速補給旅宿業人力缺口，交通部首度在旅展現場舉辦觀光旅宿業徵才。

▲台中市政府設置的永續台北館，以「Let’s購臺北」為主題，大推半價走讀之旅、超值泡湯券等優惠拼觀光。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.21)
▲台中市政府設置的永續台北館，以「Let’s購臺北」為主題，大推半價走讀之旅、超值泡湯券等優惠拼觀光。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.21)
「臺北館」今日在花響鼓樂團表演中揭幕。台中市觀傳局指出，今年主展覧設計皆使用環保材質佈展，落實綠色會展精神。整體設計則以「Undiscovered Taipei 你所未見的台北」為主軸，融入大稻埕老街區建築與繽紛煙火意象，提前為7月起的大稻埕夏日節暖身。

觀傳局局長陳淑慧表示，臺北是最佳旅遊城市，臺中國際旅展是3年疫情後，臺北市參加旅展第一站。為帶動臺北觀光發展，鼓勵民眾善用中央發放的6000元，臺北市推出「臺北『購』」好玩」，邀集臺北市逾百家旅館、熱門景點、雙層觀光巴士與雙層餐車等業者響應，住宿到各景點都有不同優惠，5、6月再加碼母親節、端午節優惠方案，還有臺北三大藝術節、兒藝節及藝穗節，各種豐富的文化旅行，觀迎親自來到臺北體驗一場小旅行。

▲台中國際旅展今起四天在台中世貿中心登場，首日即吸引大批人潮入館搶便宜。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.21)
▲台中國際旅展今起四天在台中世貿中心登場，首日即吸引大批人潮入館搶便宜。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.21)
 
觀傳局補充，今夏臺北重頭戲「大稻埕夏日節」，將於7月1日至8月20日在大稻埕碼頭、延平河濱公園盛大登場，活動結合「遊船燈飾妝點」、「8場精彩煙火秀」、「河濱燈飾串聯」及「夏日美食」等4大主打特色；更與在地商圈業者、旅行社合作推出專屬優惠活動及街區、遊船行程，歡迎來臺北感受煙火展演、水岸夜景與舊城文化交融的浪漫夏日之旅。另5月底前到臺北消費200元，就有機會抽中500萬元的現金大獎！

▲來自後山的花蓮美倫飯店，風景怡人，設施完善，旅展住宿券下殺至2.5折起，搶好康手腳要快。(圖／美倫提供）
▲來自後山的花蓮美倫飯店，風景怡人，設施完善，旅展住宿券下殺至2.5折起，搶好康手腳要快。(圖／美倫提供）
搶攻疫後旅遊商機，星級飯店及旅遊業者祭出極殺優惠，有意出遊者趕快搶便宜。以來自東部的花蓮美侖大飯店為例，原價13,200元豪華家庭房，優惠後只要6,200元，再升等至原價19,800元入住24坪豪華家庭套房，下殺3.1折；原價9,680元的豪華雙人房優惠後4,200元，再升等至原價16,500元入住18坪美侖儷景或豪華儷景套房，更是破盤下殺2.5折。

▲位於苗栗苑裡的享沐時光莊園是喜愛泡湯者最愛，首次推出一泊二食住宿券優惠專案，（圖／業者提供）
▲位於苗栗苑裡的享沐時光莊園是喜愛泡湯者最愛，首次推出一泊二食住宿券優惠專案，（圖／業者提供）
位於苗栗苑裡的享沐時光莊園是喜愛泡湯者最愛，首次推出一泊二食住宿券優惠專案，雅緻雙人房旅展優惠價6388元、日式客房9,388元，下殺近5折價，只有旅展買得到。另雙人及四人套餐券也有旅展特惠專案。泡湯用餐部分，獨立湯屋+餐券湯屋原價2,400元+雙人套餐2,178元；旅展優惠價3,388元。

▲星享道國際自助餐為例，旅展可享79折優惠，為力挺菜農，旅展四天在星享道餐廳每天發送600顆高麗菜。（圖／星享道提供）
▲星享道國際自助餐為例，旅展可享79折優惠，為力挺菜農，旅展四天在星享道餐廳每天發送600顆高麗菜。（圖／星享道提供）
另餐飲券是旅展搶手貨，包括台中林酒店、金典酒店、清新溫泉及星享道都推出旅展優惠價。以星享道國際自助餐為例，旅展可享79折優惠，平日午餐680元，可大啖異國燒烤用美食環遊世界。另全新享得道行旅義式餐廳也推超值餐券，滿5千送5百，滿1萬送1千5百，買越多送越多。為挺菜農，旅展四天在星享道送高麗菜，將送出2400顆。



























































 

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