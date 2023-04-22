今日來講股／台積電法說後股價先高後低　安全區間在哪？

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第二是美股，包括那斯達克、費半跟道瓊指數都相對維持在一個震盪的區間，由於台股跟美股連動高，因此美股震盪區間也無法推動台股上攻。第三是台積電法說會前夕，市場多呈現觀望的氣氛，尤其之前公布3月營收不是太好，連帶股價也從3月底的539元跌到509元附近，一跌就跌掉30元，當然大盤也跟著跌約240點。
艾綸指出，不過觀察這兩週台股大盤，其實有個有趣的現象，以往台積電跌的時候，大盤也會跟跌，台積電漲，大盤也跟著漲，但近來為什麼台積電在漲，結果大盤卻破底？或台積電弱勢時，大盤卻相對有撐？主要是幾個個股釋出利多，像是DRAM記憶體，如華邦電，或PC相關的緯創、英業達利多撐盤，再加上運輸、貨櫃都有漲勢，因此大盤撐在相對高點。
至於台股風向球台積電法說會，大家關注兩個重點，一個是資本支出會不會下調？另一個是對未來的展望。艾綸表示，資本支出部分維持今年初的說法，為320到360億美元，打臉外界認為會調降的看法，其實這算是利多或不算利空。而展望部分，還是維持上半年不好，但下半年會回溫，有谷底準備結束的狀態，這則是一個利多解讀。
也因此，台積電ADR早盤先漲4%多，雖然終場有壓回，但仍漲逾2%，看得出來市場在台積電法說會後是偏利多解讀。而台積電週五（21日）早盤一度強勢漲7元，來到520元，漲幅逾1%，大盤也跟著漲逾90點，來到15802點，而看看先前漲多的重電、供電概念股或國防軍工股卻漲多拉回，資金有重回權值股的味道。
雖然台積電21日早盤漲多，但終場翻黑小跌，投資人擔心會不會股價下週又續弱進一步影響大盤？為此，艾綸指出其實可以從台積電股價去觀察有沒有利空，目前台積電短線上最低點是504元，高點是540元，大家可以看到台積電幾乎都在這區間去震盪整理。
艾倫指出，如果台積電跌破504元，甚至是跌破500元，那也不用管什麼利多利空了，基本上股價已經在向下墜了。反過來，台積電目前在510元附近，距離540元也還有空間，應該從510元往上的機會還有，但如果要突破540元，可能得看之後下半年營收動能等基本面，看能不能進一步推升股價。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。