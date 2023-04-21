觀音坑溪橋面倒塌工安意外 新北議員呼籲進行自行車橋梁全面檢修
新北市政府高灘地工程管理處今（21）日下午進行五股「觀音坑溪橋」橋梁吊索抽換作業，發生橋樑斷裂，造成3名工人受傷意外。新北市議員戴瑋姍也在臉書發文呼籲後續除了積極調查工安意外的原因，更要針對新北市所有的自行車橋梁，進行全面的檢修。
記者吳嘉億／新北報導
戴瑋姍文章中提到，這座自行車便橋，在工程進行這段期間，仍開放一半橋面給民眾通行，還好當時無人經過，否則後果將不堪設想；根據了解，該橋樑已經使用超過17年，其吊索、橋板支承墊都有逐漸生鏽劣化情況，卻到去年才進行結構系統更換，沒想到才施工到一半，橋就斷掉，質疑是年久失修？拖太久沒有更新橋梁結構才導致橋梁斷裂？還是施工期間的安全防護出了甚麼樣的漏洞？
文章最後段也批評剛出國的新北市長侯友宜，不只治安陷入險境，連公共工程也出大包；要求市府必須先負起施工人員的醫療照護及後續賠償的全部責任，後續除了積極調查工安意外的原因，更要針對新北市所有的自行車橋梁，進行全面的檢修，該修就修，不要再拖拖拉拉了。
新北市政府高灘地工程管理處表示，今日傳出橋面版傾斜倒塌之意外，新北市副市長朱惕之、水利局局長宋德仁、高灘處處長張修銘等都迅速趕往現場，事發時工地現場共有7人作業，3人因此受困，於16:20皆已平安獲救，意識清楚送醫檢查。
新北市政府高灘地工程管理處說明，目前已暫時封閉工地現場，預定後續將邀請技師公會到場協助檢視相關處理措施，呼籲民眾在橋梁封閉期間，因路線不通，請民眾改道，先不要行經該路線，以維安全。