孫協志爆離開5566內幕！「2年0收入」遭積欠薪資：我受不了才走人
45歲藝人孫協志，過去是偶像男團始祖「5566」的成員，即便現在單飛不解散，但團員們感情依舊要好。近日，孫協志就和王少偉一同上節目《11點熱炒店》，結果他竟爆料當年5566結束後，他還留下來幫孫德榮培訓藝人，慘到2年的時間完全沒收入，也沒有拿到應有的報酬。
記者詹鎰睿/綜合報導
孫協志坦言，當時他太過有自信，即便團員們的合約陸續到期，但他始終認為5566一直都會存在，便繼續待在喬傑立家族，幫忙孫德榮培訓其他藝人，「我還傻傻在那邊，幫孫總培訓藝人，我培訓了2年，我完全沒收入耶！」
孫協志提到，孫德榮有說要拿給他，但後來也沒有給，「我後來才跟孫總講說，我有點受不了，所以我必須要離開！」結果離開後，孫協志也做了同樣的事情，把僅存的錢拿來開經紀公司，簽自己的藝人來培訓，雖然結果不是很好，但他認為，「就作品來說，我個人是很滿意的。」
事實上，孫協志當年創立「不動心娛樂」，還宣布與中華職棒Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）合作，運作其專屬的啦啦隊「LamiGirls」進軍演藝圈，也是樂天女孩的前身，成為現今啦啦隊的先驅。對此，琳妲也在一旁感謝孫協志當年的提拔，「是協志哥帶領我們進入演藝圈的！」主持人沈玉琳也誇讚孫協志是現今台灣的「啦啦隊教父」。