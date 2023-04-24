今日來講股／重電與軍工股漲多急拉回　新一週碳權概念股可追？

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艾綸指出，大家有興趣可以去看大盤的周K走勢，把前面相對低點連起來，會發現有一條趨勢線，目前很明顯的已經跌破，他強調周K等級的修正，投資人都要注意，即便短線上有反彈都應該以偏空的角度去看待，也就是說在指數還沒有明確的止跌現象之前，可能都還有低點，因此他個人比較保守看待。
尤其上櫃指數這兩天跌掉前面三週的漲勢，艾綸認為不得不注意，但投資人如果還是想要介入，建議至少新一週再觀察個兩到三天，看有沒有出現新低，再來考慮要不要做短線上的布局比較安全。
艾綸指出，當然短線上還是有不錯的族群，像是這兩天很夯的碳權概念股，主要是2026年歐盟開始徵收碳權費用，總統蔡英文也提出成立碳權交易所的政策，證交所將與國發基金在今年中合資成立新公司「臺灣碳權交易所」，政策利多帶動相關造紙類股上漲。
艾綸認為最直接受惠的應該是永豐餘集團，旗下有元太、華紙、永豐餘與永豐實，這些全部都跟紙類有關的，元太雖是電子紙，但也跟綠能環保相關，主要還是華紙最受到關注，因為華紙在台灣跟中國大陸有大概三萬頃的森林土地，每年吸附二氧化碳的量大概40萬噸，因此這幾天股價一開盤就幾乎直奔漲停。
除了華紙，正隆在2008年成為台灣國內首家取得碳權交易的公司，同樣也是相關受惠股。至於還有一個隱形受惠者就是農林，主要是農林為政府之外，全台擁有土地最多的公司，這兩天股價也相當強勢，雖然他本業在做茶葉，但近幾年開始轉型把土地出租給太陽能或綠能發電的一些合作，營收成長動能就反映在股價上。另外台泥也一直轉型朝綠能走，同樣也是強勢股。艾綸指出，至少在大盤還沒有完全穩定之前，碳權概念股可望成為資金避風港，短線上可以多留意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。