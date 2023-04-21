星艦爆炸為什麼是「成功的失敗」？航太專家分析馬斯克的冒險哲學

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根據《路透社》報導，SpaceX已經證實爆炸是因為有數台發動機在升空過程中故障，且助推器未能及時與Starship分離，最終導致爆炸。南加州大學航太教授賴斯曼（Garrett Reisman）認為試射爆炸是典型的「成功的失敗」，賴斯曼現在是SpaceX的顧問，之前曾在NASA服務，執行過太空任務。賴斯曼比較SpaceX與NASA的最大不同，就體現在SpaceX勇於在能承擔的情況下接受失敗。
賴斯曼解釋，Starship是無人載具火箭，爆炸不會造成人員傷亡，殘骸也幾乎完全落在墨西哥灣水域，等於爆炸除了火箭本身，沒有造成其他的損失。賴斯曼進一步說明，當然火箭本身就相當於一筆金額非常昂貴的費用，但在整個航太計劃中，真正最燒錢的是龐大團隊的工資。而如果試射爆炸能加速項目的進行，縮短計劃的執行時間，那長遠來看，這次的失敗可以省下更多的錢。
賴斯曼強調，和一次爆炸相比，龐大研發團隊年復一年的實驗，試圖無止盡地接近完美，這可能才是主事者所面臨的更大風險。賴斯曼相信，透過這次的試射失敗，SpaceX一定能夠找出項目既存的缺陷，加速整個計劃的進行。
哥倫比亞大學的航太科學家哈利森（Tanya Harrison）也表示，當你要設計一枚新火箭，「這（指爆炸）就是在過程中會發生的事」，但Starship成功升空已經讓很多人感到鼓舞。
哈利森解釋，Starship是人類所打造過的最巨大火箭，被設計為運載比任何其他火箭都多得多的人員與貨物飛上太空，讓這樣一枚火箭升空，牽涉到的各種科學領域都是無比複雜，哈利森認為Starship的開發是一項壯舉，而與整個項目的雄心壯志相比，一次試射爆炸真的只是很小的風險。
哈利森進一步說明，NASA現在正在執行另一項太空任務，毅力號（Perseverance）在火星蒐集樣本，NASA計劃透過數10年的時間，用好幾次的火箭任務分批將樣本取回。但如果是Starship的乘載能力，一次任務就可以把所有樣本載回，同時還可以乘載數10位太空人與整個實驗室的設備。
因為SpaceX的終極目標是讓人類旅居火星，所以Starship必須具備其他火箭所沒有的超大量運載能力，這也是為什麼Starship的發射這麼困難。不過哈利森樂觀指出，考慮到SpaceX過去的表現，如果在10年內有人類可以搭乘Starship飛上火星，「我也不會感到驚訝」。