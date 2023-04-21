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嘉義3死人倫悲劇！相驗結果出爐　妻中14刀、兒「深刺至氣管」

▲嘉義水上鄉某處民宅，今（21）日上午驚傳命案，檢方下午初步相驗結果出爐，妻子身中14刀、大兒子左頸遭刺「深達氣管」，手段凶殘。（圖／翻攝記者爆料網）
▲嘉義水上鄉某處民宅，今（21）日上午驚傳命案，檢方下午初步相驗結果出爐，妻子身中14刀、大兒子左頸遭刺「深達氣管」，手段凶殘。（圖／翻攝記者爆料網）

記者孫唯容／綜合報導

嘉義縣水上鄉今（21）日清晨發生人倫悲劇命案！一名吳姓人夫懷疑妻子外遇，一氣之下返家砍殺妻小後自戕，最終導致人夫、妻子與小學五年級的大兒子身亡，小學二年級送醫搶救；檢方下午初步相驗結果出爐，妻子身中14刀、大兒子左頸遭刺「深達氣管」，手段凶殘。

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據了解，警方今天凌晨5時許，接獲吳男（38歲）父親報案，指出兒子疑似在家中身亡，警員不敢大意，立刻派員趕往現場，不料進入屋中後卻發現到處血跡斑斑，吳妻及大兒子已明顯死亡，僅剩8歲小兒子緊急送醫，到院時意識清楚、血壓穩定，但頸部有明顯傷口，屬於較危險的位置，因此目前正在手術室開刀中。

警方綜合現場跡證、監視錄影，吳男於今天凌晨約3點，從鋁梯爬上採光罩翻越女兒牆，進入二樓臥室持刀行兇後，從二樓跳下後死亡，最終造成3死1傷。

檢方下午進行初步相驗，妻子身中14刀銳器傷，致命傷在胸口、頸部，大兒子左頸部銳器傷，深達氣管，犯案丈夫雙手、頸部有自殘痕跡、跳樓身亡。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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