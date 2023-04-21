嘉義3死人倫悲劇！相驗結果出爐 妻中14刀、兒「深刺至氣管」
嘉義縣水上鄉今（21）日清晨發生人倫悲劇命案！一名吳姓人夫懷疑妻子外遇，一氣之下返家砍殺妻小後自戕，最終導致人夫、妻子與小學五年級的大兒子身亡，小學二年級送醫搶救；檢方下午初步相驗結果出爐，妻子身中14刀、大兒子左頸遭刺「深達氣管」，手段凶殘。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，警方今天凌晨5時許，接獲吳男（38歲）父親報案，指出兒子疑似在家中身亡，警員不敢大意，立刻派員趕往現場，不料進入屋中後卻發現到處血跡斑斑，吳妻及大兒子已明顯死亡，僅剩8歲小兒子緊急送醫，到院時意識清楚、血壓穩定，但頸部有明顯傷口，屬於較危險的位置，因此目前正在手術室開刀中。
警方綜合現場跡證、監視錄影，吳男於今天凌晨約3點，從鋁梯爬上採光罩翻越女兒牆，進入二樓臥室持刀行兇後，從二樓跳下後死亡，最終造成3死1傷。
檢方下午進行初步相驗，妻子身中14刀銳器傷，致命傷在胸口、頸部，大兒子左頸部銳器傷，深達氣管，犯案丈夫雙手、頸部有自殘痕跡、跳樓身亡。
※【NOWnews 今日新聞
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