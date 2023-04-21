絕美母親節擬真蛋糕外型逼真 湯碗杯子與花朵全可吃下肚
▲擬真蛋糕「左岸時光」上的木盤底座、咖啡杯等都不是真的，它都是可以吃下肚的蛋糕元素。（圖／台北君悅提供）
記者葉盛耀/綜合報導
2023-04-21 19:00:39
一年一度的母親節即將到來，帶媽媽外出用餐慶祝佳節之外，也有不少人選擇買份蛋糕回家孝敬。每年母親節蛋糕琳瑯滿目讓人難以挑選，今年則有不少業者推出擬真蛋糕，即外型仿照生活中常見的物品、用品，作工細緻相當逼真，往往難以與蛋糕聯想，待切開後才真相揭曉，比起傳統蛋糕更具話題性。
台北君悅酒店今年就針對母親節有推出兩款擬真蛋糕，「左岸時光」外型看來就是木盤上放著一杯咖啡，原來甜心房行政主廚陳建佑是以手工擀製千層酥皮打造木紋底座，置上焦糖柑橘慕斯打造出可頌麵包布丁，並以純白巧克力製出咖啡杯，填入看起來像杯拉花拿鐵的提拉米蘇，耗時72小時雕琢手做，有著微甜奶香交織咖啡與酒香。
「盛夏璀璨」則是詮釋濃湯湯盅，外頭的陶瓷盅碗其實是鏡面杜斯巧克力與香草甘納許製成，裡頭則有法國布里乳酪蛋糕體、焦糖洋梨丁餡，放上水晶般冰糖燉雪蛤及寒天晶球，怎麼看都覺得是碗澎湃有料的湯品，但偏偏是蛋糕。
台南香格里拉遠東酒店也首度推出以韓式裱花蛋糕為靈感的母親節蛋糕，結合鮮花意象推出仿真花束造型的「花漾」蛋糕，外層精緻的花飾是以低糖豆沙餡以擠花手法打造，底層則有戚風蛋糕體融入台灣大葉烏龍茶、法國拉馥隄耶紅漿果荔枝奶餡、桂花安努爾幕斯及桂花凍等，蛋糕上的花朵如藝術品，限量僅50顆。 ▲「盛夏璀璨」外型看來是個湯盅，它其實是個擬真蛋糕，湯碗是巧克力等製成。（圖／台北君悅提供） 晶華酒店歷年來也總有一款具話題的母親節蛋糕，即是以風靡歐洲數世紀的法國路易王朝第一美女--龐畢度侯爵夫人(Marquise de Pompadour)為謬斯女神而打造的3D造型蛋糕「Marquise侯爵夫人」，長、寬18公分，高度26公分，內餡蛋糕體採用經典瑪德蓮蛋糕的作法，裹上以清爽不膩口的檸檬奶油霜做成的華麗裙襬，再點綴以彩色翻糖製成的朵朵繽紛花卉，最後與獨家自法國空運來台的侯爵夫人人偶模型結合，人偶底下的華麗裙襬即是可食用的蛋糕體，散發雍容感，每個售價1980元。 ▲台南遠東飯店推出「花漾」蛋糕，外層的花束包材之外，裡頭的細緻花朵與底座都是可以食用的。（圖／台南遠東提供）
▲晶華酒店因應母親節推出「Marquise侯爵夫人」，玩偶之下的細緻做工裙擺其實就是蛋糕。（圖／晶華酒店提供）