木柵動物園也能賞螢火蟲！出沒地點「在這邊」 這2周時機最佳
野外的螢火蟲季節已經開始盛大登場，想要體驗夜晚螢光點點的迷人氛圍，現在正是時候！今年臺北市立動物園的螢況，也在本週開始進入繁盛情形，4月22、23日及30、31日連續兩周，將舉辦「戀戀火金姑」螢火蟲親子體驗營，由專業同仁帶領大小朋友，一起了解螢火蟲的生活習性、棲息環境及其對地球生物多樣性保育的價值。
記者李惠婷/綜合報導
臺北市立動物園諶亦聰園長表示，以往三月下旬，隨著進入春暖的季節，動物園內昆蟲館後方的蟲蟲探索谷，就開始能看見零星的螢光點點，不過今年正好遇到閏二月，三月份時天氣仍舊較為陰冷，因此到三月底蟲蟲探索谷都還是漆黑一片。一直到四月初，氣溫終於開始回暖，蟲蟲探索谷的夜晚也逐漸熱鬧起來，本週螢況終於變得穩定且繁多，估計近兩週就是賞螢的最好時機。
臺北市立動物園在四月份雖然沒有夜間開放，但每年都會舉辦螢火蟲營隊提供大家夜間賞螢的機會。今年來不及報名「戀戀火金姑」體驗營及「閃閃火焰蟲」體驗營的朋友們也不用太失望，建議大家可以就近到木柵貓空一帶等光害較小的地方，也有機會見到螢火蟲飛舞。目前野外出現最多的陸生螢火蟲是黑翅螢，靠近水邊則有機會遇見水生的種類黃緣螢，大家在出發前不妨先作點功課，蒐集螢火蟲的相關資訊，認識不同螢火蟲的型態、特徵、「亮燈」時的色澤與節奏等，增添觀賞的樂趣。
臺北市立動物園也特別提醒民眾，夜間賞螢由於天色昏暗、地點通常位於郊區，需要加強注意自身安全，建議大家在開始賞螢前，先確認所處位置沒有危險，接著關閉手電筒和手機，讓眼睛適應較暗的光線後，再開始尋找黑夜中的小光點。賞螢時請務必遵守不捕捉、不干擾、不照亮…等原則，唯有降低人為對螢火蟲的干擾，才能在每年螢況繁盛的季節，享受這美麗的螢光盛會。