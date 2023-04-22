楊子儀被封殺25天不當啞巴了 一句「功成身退」藏弦外之音
楊子儀先前客串三立八點檔《天道》，出色演出被臨時告知加戲，他以後續已經有個人規劃與安排，婉拒演出，怎料，遭三立電視台大動作封殺，事發至今沒有更新粉專的楊子儀，昨（21日）終於發文，感謝這陣子支持、關心他的朋友，一句「功成身退，天之道也」隱藏弦外之音。
記者楊穎軒／綜合報導
相隔近1個月，楊子儀更新臉書和IG，分享恩師阿西（陳博正）YouTube頻道講經影片，寫下：「謝謝所有愛護我，幫我加油打氣的朋友們。在靜心的這段日子裡，無意間聽到之前錄製的「西哥發神經」《道德經》，『持而盈之，不如其已；揣而鋭之，不可長保。金玉滿堂，莫之能守；富貴而驕，自遺其咎。功成身退，天之道。』感觸良多，分享給大家。」
該句文言文出自老子的《道德經》，白話文為「拿著茶杯又要把杯子倒得很滿就不好端了，不如把它喝掉吧！刀子磨利了，卻要再揣進懷裡收藏，恐怕放不了多久就要破袋而出了。富不過三代，有錢又到處炫耀是自尋死路。功成身退才合乎天道。」最後一句話巧妙呼應新戲《天道》劇名。
貼文一出，好友袁艾菲喊話：「一起順流！」網友紛紛留言：「辛苦你了！好好休息，再往下一站出發」、「哥，加油！照自己規劃的藍圖去吧！我們都在」、「子儀加油喔！這次做的不錯，能忍辱」、「金玉良言，啟發深遠，希望無論順逆境，都能藉事鍊心，不忘初衷」、「是人才就永遠不會被埋沒的，子儀往前就對了！別想太多」。