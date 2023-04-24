房仲業績攻頂　從專業自律做起　用口碑輕鬆做業務!

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深耕林口 房產專家李文傑廣結善緣不怕失敗
中信房屋捷運林口站加盟店店長李文傑回憶剛入行時，很多東西不懂、也沒有人教，只能靠自己觀察、摸索，店長笑說，既然進了廚房就不要怕熱，靠著總部提供資源、手把手的經驗傳承與家人般互相扶持的企業精神，將所學認真應用在業務上，自然能將工作做好，慢慢在這個行業步上軌道。
而在林口深耕二十幾年，李文傑凡事親力親為，不論是店務管理、人才培育、開發銷售，都一手包辦。他認為，就像親自下場打球才知道球場上的狀況，市場上的情況也只有自己接觸了，才能夠真正看出趨勢，走在市場的最前端，永遠謹記膽大心細不怕失敗，讓成就感推動自己的工作熱情，認真分析對客人有利的方向，自然能獲得顧客信賴。
對於林口城市的區域發展，李文傑認為最重要的當數艾司摩爾設廠林口，以目前趨勢來看這將使區域人口增多，就業力、消費力增強，對房價保值具有正面效益，此外，「林口媒體產業園區」、「林口三井OUTLET二期」也都在興建當中，多項建設推升區域利多，建議有買房需求的顧客，可以從交通、工作、學區等與生活息息相關的面向來考慮，依照個人需求分出層級，找到最好的條件平衡點達成購屋夢想。
談起跟中信房屋之間的緣分，他雙眼發亮的說：「業務可以不必孤單作戰，找到好的經驗傳承者與家人般互相扶持信賴的品牌，困難都可以慢慢克服，而這也是中信房屋帶給我的優勢。」
以專業自律贏得地主口碑 林采萱土地買賣開出一片天
中信房屋樹林中山加盟店副理林采萱分享，在樹林區域的不動產買賣與其他區域最大的不同，在於除了一般住宅物件，還有許多土地、工廠、農地存在，接觸的客群更廣，而自己初入中信房屋時，並沒有累積太多土地買賣經驗，但林采萱告訴自己，既然要做就要做出區別，要做讓自己感興趣有成就的工作，而土地是各種建築物的根本，其特性總價高，需要花較多時間與地主溝通，許多時候地主可能比房仲還熟悉各式法規與問題癥結點，若不做足功課、準備充分資料，讓客戶看到專業和細心，想在土地買賣開出一片天實屬不易。
但也因為如此，林采萱透過中信房屋總部的專業課程與自己額外自修的土地稅法知識，讓自己能夠更好的理解農地變更、稅務規劃、土地開發實務等面向，持續精進做中學，替客戶解決大小事情，條列式提出優點與缺點，最重要的是讓顧客感受到自己的「誠信與自律」，將工作視為自己的事業，為公司出力的同時也替自己打造專屬品牌。
而談到在中信體系這幾年的歲月，林采萱難得收起幽默詼諧，斬釘截鐵地說，她深信品牌對客戶的加乘效果是很重要的，不管是員工或客戶都會對店家更加信任，而運用公司的資訊工具也提升業績與效率。「中信這個品牌成就了我，跟社會大眾對品牌既有的信任感，是其他房仲品牌沒有辦法做到的地方。」
林采萱提到「既然決定投入，那我一定要做到好，我有自己的人生清單，要一一把它完成，這是我的夢想，我要跟我服務的那些客戶一樣成功，這是選擇做房地產的原因，這裡藏著無限可能。」
延續每個房子的溫度 細心能獲客戶信任
俗話說，有志者乘風而上，在中信房屋的紮實教育與資源挹注下，2位經紀人除在業績績效表現優異外，不約而同的是他們都認為房仲業是信賴的行業，客戶服務口碑最重要，「不管做任何事情，站在他人立場，利他利己」，能讓客戶肯定認同你，不斷介紹客戶回流，業務才能越做越輕鬆，業績也才能有加乘效益。目前中信房屋全台各地加盟店，正積極招募新血中，歡迎有志挑戰千萬的你，一同加入，成就人生高峰。