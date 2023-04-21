貓咪便便要昭告天下！表情緊繃13秒　眾驚：鬍鬚活起來了

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飼主解答這其實是Bean在便便的表現，每次開始大號，牠就會皺起臉昭告每個人說「我這一顆要下來囉！」，當這顆拉完後牠立刻恢復正常，拉下一顆時再次皺起，以此反覆，非常有趣，飼主笑稱這是Bean獨特的「便便臉」。
網友回覆「這隻貓故意的，以防有人不知道牠在拉屎」、「我的小貓在大便時會做同樣的事」、「『當人們跟我說話時，我儘量不打哈欠』」、「用力的地方是不是錯了」、「上面的口肌跟下面的菊花口括約肌相連？」，文中影片請點此連結。
@kylie_burnsIf you’re not a fan of the content just go, because I’m not gonna stop😂😂 No, shes not constipated lets just address that now. #bean #cat #cats #catsoftiktok #catlover #sigmacat #catslovers #foryou #foryoupage #fyp
♬ Maxwell The Cat Theme - SAMString Remix - Samstring