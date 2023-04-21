桃機招募46人「起薪最高7.4萬」！無經驗可報名　時間條件公開

貓咪便便要昭告天下！表情緊繃13秒　眾驚：鬍鬚活起來了

▲貓咪「Bean」每次便便都會露出很緊繃的表情。（圖／TiKTok：kylie_burns）
▲貓咪「Bean」每次便便都會露出很緊繃的表情。（圖／TiKTok：kylie_burns）

記者李惠婷/綜合報導

看來過程不是很順暢喔！住在美國威爾明頓（Wilmington）的網友養了三隻貓，其中有著狗啃斜瀏海的貓咪「Bean」非常特別，每次大號時都會有「特殊表現」，模樣誇張到讓在做其他事的飼主想忽視都不行，於是每次只要Bean大便，她都會像怪人一般舉著手機拍，影片上傳網路後引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
飼主陸陸續續在帳號中上傳多支Bean的影片，能從背景推斷牠正站在貓砂盆中，原本舒展的貓臉突然像吃了顆酸梅般全面皺起，過不到0.5秒後恢復正常，接著又皺起來，嘴邊的鬍鬚還會隨之在空中轉圈、跳舞，宛如另有生命，整個表現浮誇至極，令人好奇牠到底在做什麼。

▲Bean在便便的時候都會做特殊表情。（圖／TiKTok：kylie_burns）
▲Bean在便便的時候都會做特殊表情。（圖／TiKTok：kylie_burns）
飼主解答這其實是Bean在便便的表現，每次開始大號，牠就會皺起臉昭告每個人說「我這一顆要下來囉！」，當這顆拉完後牠立刻恢復正常，拉下一顆時再次皺起，以此反覆，非常有趣，飼主笑稱這是Bean獨特的「便便臉」。

網友回覆「這隻貓故意的，以防有人不知道牠在拉屎」、「我的小貓在大便時會做同樣的事」、「『當人們跟我說話時，我儘量不打哈欠』」、「用力的地方是不是錯了」、「上面的口肌跟下面的菊花口括約肌相連？」，文中影片請點此連結

@kylie_burnsIf you’re not a fan of the content just go, because I’m not gonna stop😂😂 No, shes not constipated lets just address that now. #bean #cat #cats #catsoftiktok #catlover #sigmacat #catslovers #foryou #foryoupage #fyp

♬ Maxwell The Cat Theme - SAMString Remix - Samstring

絕不在人前吃！浪貓被餵總：老闆我要外帶　她跟縱驚見感動1幕

27歲老貓慶生日！到院檢查仍像寶寶「呼嚕撒嬌」　醫師全融化

木柵動物園也能賞螢火蟲！出沒地點「在這邊」　這2周時機最佳

幼鹿被困空屋底下！人員爬7公尺救援驚：不是鹿啊　真相引爆笑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀