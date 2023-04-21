純抱睡成流行？心理師曝「擁抱4魔力」：抱的好能增強免疫力

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擁抱常常有能讓人平靜下來 、放鬆下來的感覺，那是因為「 催產素（Oxytocin ）」的關係，而催產素也稱為擁抱激素（cuddle hormone）。催產素會在人們或和寵物互相依偎時釋放，它能在我們身體中產生多米諾骨牌效應而有一些功用，例如：消炎並加速傷口癒合 、減少對酒精和甜食的渴望 、減輕壓力 。
《臨床睡眠醫學雜誌》（Journal of Clinical Sleep Medicine)的研究甚至表明重力毯可以舒緩壓力，因為它們模擬被抱著的感覺，毯子的重量會給你帶來像擁抱的力氣，能舒緩焦慮 ，幫助你進入寧靜的睡眠狀態。
二、增強我們的免疫力
「每日一擁抱、醫生遠離你」在2014年的一項研究中，卡內基．梅隆大學（Carnegie Mellon University）的研究人員以擁抱的方式評估了約400名成年人的社會支持度。在兩週內參與者被詢問有關這段時間所經歷的人際衝突的次數以及一天被擁抱的次數，接著研究人員再讓參與者暴露在一種常見的感冒病毒中，他們發現到受到社會支持以及經常被擁抱降低了感染風險。
三、讓我們更快樂
擁抱會增加血清素 ，一種被稱為快樂荷爾蒙的神經傳遞質。血清素能幫助我們感到快樂、平靜和自信，缺乏血清素可能會導致睡眠障礙和肥胖 。
四、助於加深關係
我們本能的會去擁抱那些我們知道正感受到痛苦的人，當你得到了一個你在乎的人的擁抱，它可以給你帶來安慰和安全感，有時候甚至能改變你一整天的心情。擁抱能讓我們以非語言的方式，去表達對彼此的理解。
余佳容心理師最後總結，不要低估擁抱帶來的治癒力，就像我們為了健康而鍛鍊身體、注意飲食一樣，我們也應該努力去和關心的人們保持聯繫。
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