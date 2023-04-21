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美國「無意義」槍擊案連環爆！開錯路、上錯車都成被射殺的理由

▲北卡羅萊納州一位6歲女童金斯利 (Kinsley) ，18號在家玩球時不慎讓球滾進鄰居家院子，結果鄰居竟開槍朝金斯利父女射擊，金斯利臉頰被子彈擦過，父親則是背部中彈住院。（圖／翻攝自QueenCityNews的影片截圖）
▲北卡羅萊納州一位6歲女童金斯利 (Kinsley) ，18號在家玩球時不慎讓球滾進鄰居家院子，結果鄰居竟開槍朝金斯利父女射擊，金斯利臉頰被子彈擦過，父親則是背部中彈住院。（圖／翻攝自QueenCityNews的影片截圖）

記者倪浩軒/綜合報導

類似的事情連續發生兩次或許可稱之為巧合，但如果又發生了第三次、第四次，真的還只是「巧合」嗎？美國在過去的7天之內，發生了4起槍擊案，這些槍擊案並非兇手蓄意策劃的攻擊，相反，這些槍擊案發生的原因都很「無意義」，按錯門鈴、開錯車道、上錯車、小孩把球踢進鄰居院子，竟都成為被槍殺的理由。

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綜合外媒報導，4月13號，密蘇里州一位16歲非裔少年亞爾（Ralph Yarl），因為按錯門鈴遭屋主開槍，前額和右前臂中彈，幸運沒有喪命。

4月15號，紐約州一位20歲白人女子吉莉絲（Kaylin Gillis）與友人乘車出遊，不慎開錯車道，將車輛駛進別人家門。正當準備離開時，屋主開槍當場把吉莉絲射死。

▲紐約州一位20歲白人女子吉莉絲（Kaylin Gillis），15號與友人乘車出遊時開錯車道，將車輛駛進別人家門前，正要離開時被屋主開槍射死。（圖／翻攝自「Justice For Kaylin Gillis」臉書社團）
▲紐約州一位20歲白人女子吉莉絲（Kaylin Gillis），15號與友人乘車出遊時開錯車道，將車輛駛進別人家門前，正要離開時被屋主開槍射死。（圖／翻攝自「Justice For Kaylin Gillis」臉書社團）
4月18號，德州兩位高中女子啦啦隊成員，在停車場準備要上車時，不慎開錯車門，就當兩人道歉要離開時，車內男子開槍朝她們射擊。其中一人傷勢較輕，另一位則是重傷住院動手術，被射穿的脾臟必須緊急切除。

而在4月18號的同一天，北卡羅萊納州一位6歲女童金斯利 (Kinsley) 在玩球時，不慎把球滾進鄰居家院子。金斯利去撿球時，鄰居對她破口大罵，金斯利父親過去交涉，結果鄰居朝他們父女開槍，金斯利臉頰被子彈擦過，父親則是背後中彈。金斯利在鏡頭前描述事發經過，困惑地說「我去撿（球）的不夠快，所以他朝我們開槍，子彈打穿我的臉頰，希望爹地沒事」。金斯利說錯了，子彈很幸運只是擦過，但她顯然無法理解發生什麼事。

這就是在美國各個角落發生的日常。無關於種族，被開槍的有非裔也有白人也有拉丁裔；開槍的人也有非裔有白人，有年輕人也有高齡84歲的人。《CNN》報導中指出，這些槍擊事件反映了美國人是如何生活在「對暴力的恐懼與偏執，還有彼此的不信任之中」。

相比造成大規模死傷的槍擊案，這些瑣碎的、沒有仇恨的、隨機發生的「無意義」槍擊案，更能描繪出美國槍枝暴力的景象。

根據《BBC》報導，非營利組織槍枝暴力資料庫（Gun Violence Archive）的負責人布萊恩（Mark Bryan）表示，大規模槍擊案能吸引媒體的鎂光燈關注，但其實大規模槍擊案只佔全美槍枝暴力傷亡人數的6％。社區中不斷發生的，如同上述的4起無意義槍擊案，才是無聲的日常。受害者名單沈默地累積，如果不是過去7天內發生的頻率實在太高，甚至都不會引起太多注意。槍枝暴力資料庫統計，美國今年已有12719人死於槍枝暴力，而可以確定的是，下週，這個數字還會持續增加。

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