美國「無意義」槍擊案連環爆！開錯路、上錯車都成被射殺的理由

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4月15號，紐約州一位20歲白人女子吉莉絲（Kaylin Gillis）與友人乘車出遊，不慎開錯車道，將車輛駛進別人家門。正當準備離開時，屋主開槍當場把吉莉絲射死。
4月18號，德州兩位高中女子啦啦隊成員，在停車場準備要上車時，不慎開錯車門，就當兩人道歉要離開時，車內男子開槍朝她們射擊。其中一人傷勢較輕，另一位則是重傷住院動手術，被射穿的脾臟必須緊急切除。
而在4月18號的同一天，北卡羅萊納州一位6歲女童金斯利 (Kinsley) 在玩球時，不慎把球滾進鄰居家院子。金斯利去撿球時，鄰居對她破口大罵，金斯利父親過去交涉，結果鄰居朝他們父女開槍，金斯利臉頰被子彈擦過，父親則是背後中彈。金斯利在鏡頭前描述事發經過，困惑地說「我去撿（球）的不夠快，所以他朝我們開槍，子彈打穿我的臉頰，希望爹地沒事」。金斯利說錯了，子彈很幸運只是擦過，但她顯然無法理解發生什麼事。
這就是在美國各個角落發生的日常。無關於種族，被開槍的有非裔也有白人也有拉丁裔；開槍的人也有非裔有白人，有年輕人也有高齡84歲的人。《CNN》報導中指出，這些槍擊事件反映了美國人是如何生活在「對暴力的恐懼與偏執，還有彼此的不信任之中」。
相比造成大規模死傷的槍擊案，這些瑣碎的、沒有仇恨的、隨機發生的「無意義」槍擊案，更能描繪出美國槍枝暴力的景象。
根據《BBC》報導，非營利組織槍枝暴力資料庫（Gun Violence Archive）的負責人布萊恩（Mark Bryan）表示，大規模槍擊案能吸引媒體的鎂光燈關注，但其實大規模槍擊案只佔全美槍枝暴力傷亡人數的6％。社區中不斷發生的，如同上述的4起無意義槍擊案，才是無聲的日常。受害者名單沈默地累積，如果不是過去7天內發生的頻率實在太高，甚至都不會引起太多注意。槍枝暴力資料庫統計，美國今年已有12719人死於槍枝暴力，而可以確定的是，下週，這個數字還會持續增加。