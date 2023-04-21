會見新加坡下任總理接班人黃循財 侯友宜：老朋友彼此間分享經驗
正在新加坡參訪市政交流行程的新北市長侯友宜，今日（21）晚間於入駐飯店內出席綠色藍圖新創之夜，受訪時總算公開上午是跟被視為新加坡下任總理接班人的副總理黃循財見面，表示兩人是老朋友，談了很多，對經貿合作還有國家未來的走向，彼此之間分享經驗，大家一起讓新北市、新加坡、臺灣會更好。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，曾擔任國家發展部的部長黃循財是他4年前就認識的老朋友，這幾年黃升任副總理，又被指定為下個接班的領導人，雖然在疫情沒有辦法跟他見面，但是有互相通訊，彼此認識了解整個新北市的發展，在過程當中談了很多，談了永續發展以及城市治理以外，對經貿合作、國家未來走向，彼此之間都聊得很開心，對他非常敬佩，因為他很年輕、很有理想跟有抱負，對新加坡也有很好的規劃，值得台灣借鑑。
至於會見中黃循財是否有給兩岸或美中台關係的建議？侯友宜沒有正面回答，僅說到兩人聊得很開心，在老朋友彼此關心外，針對新北市、新加坡有很多新的做法，彼此分享經驗。
媒體記者再問到黃循財是否有聊到侯友宜接下來要參選總統的事？侯友宜仍是四兩撥千金回答，表示老朋友當然會關心很多事，過程當中還是最關心如何把工作做好，這才是重點，尤其黃循財對新加坡未來的願景有很好的理想，所以他的經驗可以讓台灣做借鏡。
最後記者則是針對新加坡是否要求侯友宜在對方未公開前不談會見官員的事？侯友宜則是說到，長年跟新加坡友好，是因為彼此之間都能互相尊重，因為是新加坡的安排理當尊重，有一些沒有公開，強調彼此只要能夠促進雙方面深化關係，經常創造對話，對開展新局，對國家、對新北市、對新加坡都是好的，都會戮力以赴。