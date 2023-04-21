母親節大餐吃什麼？ 中式澎派桌菜、海陸火鍋各有所好

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阿秋大肥鵝海鮮樓主打台菜及生猛海鮮，新鮮看得到。以適合小家庭的六人份桌菜來說，除了有慈母手中線的豬腳麵線外，還有干貝魚子拼盤、紅招牌大肥鵝、椒鹽帝王鳕、五彩生菜蝦鬆、飽魚煨鵝掌及老火土雞鍋，松露田園蘆筍等七菜一湯，食材頂級，份量澎派，宴請媽媽絕對能表心意。
新天地餐飲集團今年母親節大餐，主張豐盛佳餚感謝媽媽外，更要兼顧養顏美容，因此規劃的佳餚中，採用多款養顏補氣食材，例如帝王蟹腳、南非鮑魚、石斑等頂級海鮮，還精選多種滋補養顏的珍貴食材，如花膠、蟲草、桃膠及銀耳搭配，希望讓媽媽能補充滿滿的膠原蛋白與體力，常保好氣色及好膚質。
新天地提供6人及10人份的「馨饗事成」母親饗宴，有多道具備養顏美容概，如「花膠長參燴花菇」的花膠及海參都是低熱量且富含大量膠原蛋白；「松茸蟲草燉雞湯」的冬蟲夏草具補腎益肺、止咳化痰，增強抗病能力，另外「桃膠蓮子銀耳湯」中的桃膠及銀耳，富含植物性膠質。4月底前預訂，贈送美味又超卡哇伊動物造型包子一份。
搶攻普發6000元現金商機，溫十八將母親節好康放大了！即日起至5月底，推出陸珍肆人組套餐，頂級溫體牛、日本黑毛和牛及各式旬採海鮮等食材，一次滿足，最重要的是，孝親價6000元，另外還附送溫十八新品滴牛精乙份，全牛製作、不加一滴水慢火滴製12小時的牛肉精華，奉請媽媽享用。
溫十八有鍋中之王美譽，與一般火鍋店最大區隔，是每天用18度C冷藏專車，從台南將最新鮮溫體牛肉直送台中，換句話說， 溫十八使用最純粹的溫體牛肉，不用調料沾醬，入口就能盡享肉質最鮮美味。
此外，頂級海鮮食材也是溫十八另一強項。走入店裡，入目是整排海鮮水族箱，蓄養的全是來自國內外產地新鮮直送的生猛海鮮，有波士頓龍蝦、生蠔、鮑魚、象拔蚌、伊勢龍蝦、鱈場蟹、牛奶貝及石斑等，一切活體現點現處理，有青才敢大聲。