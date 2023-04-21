駕駛人注意！高雄車站周邊這些路口28日起科技執法上路

母親節大餐吃什麼？ 中式澎派桌菜、海陸火鍋各有所好

▲阿秋餐飲事業族下三品牌同步推「模範媽媽表揚餐會」專案，訂餐除了澎派美食，另送精美禮物巴結媽媽。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.21)
▲阿秋餐飲事業族下三品牌同步推「模範媽媽表揚餐會」專案，訂餐除了澎派美食，另送精美禮物巴結媽媽。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.21)

記者金武鳯/台中報導

母親節即將到來！台中市餐飲業紛端母親節大餐搶客：阿秋餐飲事業旗下三品牌，同步推「模範媽媽表揚餐會」專案，訂餐除了澎派美食，另送精美禮物巴結媽媽。新天地的「馨想事成」母親饗宴，則兼具養顏美容概念。不想吃桌菜，溫十八的「母親節放大術」是另一選項，六千元孝親價的陸珍肆人組，可以盡享頂級海陸火鍋大餐，物超所值。

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿秋餐飲事業旗下有阿秋大肥鵝海鮮樓、阿秋大肥鵝餐廳健康店、好運來洲際宴展中心三家餐廳，今年同步推「模範母親表揚餐會」，要以美食與禮物，幫孩子們表揚偉大的母親。以今年方才開幕的阿秋大肥鵝海鮮樓為例，推出六人及十人桌菜外，凡訂餐者，每桌提供一份精緻胸針獻給媽媽外，另有「法雅-生乳捲」一盒及「亞大-冰糖銀耳」2入裝一盒當伴手禮，體貼又周到。

▲母親節是媽媽的第二個生日，阿秋大肥鵝海鮮樓準備豬腳麵線，祝福媽媽健康快樂。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.21)
▲母親節是媽媽的第二個生日，阿秋大肥鵝海鮮樓準備豬腳麵線，祝福媽媽健康快樂。（圖／記者金武鳳攝，2023.4.21)
阿秋大肥鵝海鮮樓主打台菜及生猛海鮮，新鮮看得到。以適合小家庭的六人份桌菜來說，除了有慈母手中線的豬腳麵線外，還有干貝魚子拼盤、紅招牌大肥鵝、椒鹽帝王鳕、五彩生菜蝦鬆、飽魚煨鵝掌及老火土雞鍋，松露田園蘆筍等七菜一湯，食材頂級，份量澎派，宴請媽媽絕對能表心意。

新天地餐飲集團今年母親節大餐，主張豐盛佳餚感謝媽媽外，更要兼顧養顏美容，因此規劃的佳餚中，採用多款養顏補氣食材，例如帝王蟹腳、南非鮑魚、石斑等頂級海鮮，還精選多種滋補養顏的珍貴食材，如花膠、蟲草、桃膠及銀耳搭配，希望讓媽媽能補充滿滿的膠原蛋白與體力，常保好氣色及好膚質。

▲母親節大餐吃什麼？ 台中新天地提供六人及十人桌菜，兼顧美食與養生美顏概念。（圖／新天地提供）
▲母親節大餐吃什麼？ 台中新天地提供六人及十人桌菜，兼顧美食與養生美顏概念。（圖／新天地提供）
新天地提供6人及10人份的「馨饗事成」母親饗宴，有多道具備養顏美容概，如「花膠長參燴花菇」的花膠及海參都是低熱量且富含大量膠原蛋白；「松茸蟲草燉雞湯」的冬蟲夏草具補腎益肺、止咳化痰，增強抗病能力，另外「桃膠蓮子銀耳湯」中的桃膠及銀耳，富含植物性膠質。4月底前預訂，贈送美味又超卡哇伊動物造型包子一份。
 

搶攻普發6000元現金商機，溫十八將母親節好康放大了！即日起至5月底，推出陸珍肆人組套餐，頂級溫體牛、日本黑毛和牛及各式旬採海鮮等食材，一次滿足，最重要的是，孝親價6000元，另外還附送溫十八新品滴牛精乙份，全牛製作、不加一滴水慢火滴製12小時的牛肉精華，奉請媽媽享用。

▲溫十八的「母親節放大術」，六千元孝親價的陸珍肆人組，可以盡享頂級海陸火鍋大餐，物超所值。（圖／業者提供）
▲溫十八的「母親節放大術」，六千元孝親價的陸珍肆人組，可以盡享頂級海陸火鍋大餐，物超所值。（圖／業者提供）
溫十八有鍋中之王美譽，與一般火鍋店最大區隔，是每天用18度C冷藏專車，從台南將最新鮮溫體牛肉直送台中，換句話說， 溫十八使用最純粹的溫體牛肉，不用調料沾醬，入口就能盡享肉質最鮮美味。

此外，頂級海鮮食材也是溫十八另一強項。走入店裡，入目是整排海鮮水族箱，蓄養的全是來自國內外產地新鮮直送的生猛海鮮，有波士頓龍蝦、生蠔、鮑魚、象拔蚌、伊勢龍蝦、鱈場蟹、牛奶貝及石斑等，一切活體現點現處理，有青才敢大聲。



台中國際旅展今登場 永續台北館大推「Let’s購臺北」

新光三越台中店韓泰雙聯展 不必出國遍嚐雙國美食

開飯.真珠推限定好康 憑市民虛擬卡「你用餐我加菜」

台中福華福貴牡丹展&花賞佳餚 一場滿足視覺食覺饗宴

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀