看好桃園市場！築間幸福鍋物中壢一號社宅店搶攻市佔率

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另外築間幸福鍋物今年還有正在籌備中的楊梅區據點，更於去年6月迄今，以每家平均1.8個月的速度於桃園地區加快展店，持續看好桃園市場。築間餐飲集團表示，「築間幸福鍋物」去年於桃園市八德、龍潭、中壢、桃園等區，一口氣展8家店，大放異彩，其中「桃園區的大同店」更是斥資千萬打造，是桃園地區最大指標門店，平均客單價在550-600元間，單店單月淨利更是高達200萬元，為桃園地區市場創造新的里程碑，集團今年將持續搶攻桃園市的「連鎖火鍋市占率」！
4/21將開幕的「中壢一號社宅店」位於中山東路四段，設有54個座位，開幕期間至5/5，推完成官方粉絲頁指定貼文，即享免費贈肉品/海鮮（活動詳情請上官方粉絲專頁洽詢），主打14款靈魂湯底，29款肉品，還有蔬菜控必吃的蔬食鍋料自助吧、冰淇淋及飲料無限取用，午餐、晚餐到宵夜，築間幸福鍋物17小時營業一手包辦！湯底除了招牌石頭鍋外，還有人氣超高的「鮮菇奶香湯」，以濃郁的山藥牛奶湯底，搭配鴻禧菇，超適合百搭肉品。而肉品推薦「美國濕式熟成霜降牛肉」（小份520+10%元），選用牛隻肩胛部位，保存在0-4℃冷藏環境中，約4-10天，牛肉本身富有天然酵素會進行熟成，會軟化牛肉的纖維，讓牛肉更美味，鮮紅肉色，油花分佈均勻，如大理石般，口感有嚼勁，大口吃肉最起勁。
另外即日起至4/30，凡於築間餐飲集團旗下品牌單筆消費金額滿1,000元，即可獲得價值7,000元的加菜金（兌換期限使用至5/31），豐富好禮包含「築間幸福鍋物」霜降牛或松阪豬，肉量免費小份升級大份、肉品/海鮮九選一（牛、豬、羊、雞、蝦、鮮蚵、蛤蜊、潮鯛魚片、蝦仁滑，擇一）、湯底（60元以下）免費升級券等，其他依各品牌提供不同優惠兌換，總價值超過7,000元，把握吃鍋趁現在！