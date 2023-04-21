八大女討不到2萬元！2女1男KTV扭打一團 遭「潑熱湯」慘叫送醫
今（21）日凌晨，台中西屯區一間KTV發生衝突事件！從事八大行業的29歲孫姓女子與26歲陳姓女子，兩人有2萬元債務糾紛，相約KTV調解欠債，豈料兩人酒後爆發嚴重衝突，扭打在一團，隨後一名男子加入戰局，抓著孫女頭髮在地上拖行，陳女還一手拿起桌上滾燙的熱湯，瞬間潑灑到孫女全身，造成她嚴重燙傷，目前正在加護病房接受治療。
記者孫唯容／綜合報導
根據民眾PO到網路社群的影片，孫女跟陳女在KTV包廂大打出手，雙方互扯頭髮，在地上扭打成一團，隨後一名男子緊抓孫女的頭髮往後拖行，並將她壓在地面痛毆，還用腳猛踹，過程中不停飆罵髒話，痛斥「你還敢還手」。陳女還趁隙拿起瓦斯爐上的滾燙熱湯，直接潑向孫女，讓孫女當場慘叫，同行的民眾沒有人出手制止。
警方指出，今天凌晨4點多獲報，西屯區某KTV包廂內發生暴力事件，警消到場後將孫女緊急送往林新醫院搶救，而涉嫌動手的陳女、趙男（26歲）及林男（40歲）依傷害及妨害自由等罪，移送台中地檢署偵辦。
根據初步調查，孫女與陳女有2萬元的債務糾紛，兩人在包廂內因債務問題喬不攏，進而爆發肢體衝突，造成孫女臉部、頸部燒燙傷，送醫急救後，孫女目前在加護病房觀察中。