芬蘭啟用歐洲最大核電廠！16年來第一座　擁核反核歐洲看法分歧

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歐盟議會的環境委員會表示，「不同的成員國做出了截然不同的選擇，有著截然不同的立場和利益」，環境委員會更直言，雙方的許多行動都包含著某種「故作姿態」，若要真正全盤考慮所面對的狀況與手中的解決方案，任何政治和意識形態都應該被排除。
2021年，歐盟全境約25.4％的電力來自核能發電，其中法國的核電比例達到將近70％最高，其次是斯洛伐克的52.4％和比利時的50.6％。另外芬蘭、保加利亞、波蘭、斯洛伐克等國，也在法國的領導下，在歐盟內建立起一個「擁核聯盟」，這些國家的核電比例在過去幾年並未減少，而是持續增加。
與此同時，德國順利告別核電，而「反核聯盟」的成員還有葡萄牙、丹麥和奧地利等國，他們正打算投訴歐盟委員會，因為歐盟委員會認可核能是可以降低溫室氣體排放的一種「綠色」技術。
對於反核方的投訴動作，擁核聯盟十分不滿。法國總統馬克宏曾說，「並非法國，而是另外某些國家針對核能做出極端的選擇」。芬蘭在啟用奧爾基洛時也強調，核電可以保證能源安全，並幫助實現碳中和的目標。
歐盟議會的環境委員會則持中庸立場，他們認為核能不像可再生能源那般被視作「綠能」，但核能確實具有低碳排的特性，也不應該和燃煤發電等傳統的化石能源歸類在一塊。環境委員會樂觀地表示，撇除掉那些「故作姿態」，雙方應該都能接受核能不是綠能，但依然可以被當作解決方案的一種，而不是「該被解決的問題」。環境委員會還說，現在歐洲的環保活動更多聚焦在如何應對全球氣候危機，已不像過去那般反核。