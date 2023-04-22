112全中運／自由車個人公路賽竹縣首奪金 國男、國女組競爭激烈
112年全中運in竹縣，全中運新竹縣挺青春，全中運賽事陸續進行中，21日舉行賽事有自由車個人公路賽、舉重等項目，竹縣自由車個人公路賽由新竹縣新豐國中首度奪金，其中舉重項目賽事戰況激烈，國女組舉重55公斤級臺中市大里高中詹宇蓁抓舉63KG破大會紀錄，國男組舉重61公斤級屏東縣來義高中抓、挺舉總和201KG破大會紀錄，賽事精彩！
自由車個人公路賽21日為最終場賽事，各組別競爭激烈，選手實力伯仲之間，難分軒輊，決賽成績揭曉，高男組金牌由高雄市林園高中湯承曄獲得、銀牌則由臺中市大甲高中周席瑞獲得、銅牌則由桃園市羅浮高中林宜原獲得；高女組金、銀、銅牌全由臺中市大甲高中獨得，依序為楊庭瑜、溫彩彤、黃文欣；國男組金牌是新竹縣新豐國中彭成愷、銀牌是臺中市清水國中陳立珉、銅牌是桃園市中壢國中劉丞晏；國女組金牌為臺中市清泉國中陳穎嫻、銀牌為高雄市楠梓國中鄭婷文、銅牌為臺中市清泉國中羅榆婧。
舉重項目21日邁入第二日賽事，由國男組、國女組進行各量級抓、挺舉賽事項目，經過一日鏖戰，賽事成績出爐，國男組舉重67公斤級由花蓮縣三民國中施厚齊獲得；國女組舉重55公斤級由臺中市大里高中詹宇蓁獲得，值得一提的是，她在抓舉63kg破大會紀錄，成績亮眼；國男組舉重61公斤級由屏東縣來義高中廖俊皓獲金牌，並以抓、挺舉總和201KG破大會紀錄，舉重賽事成績也會即時上傳「112年全國中等學校運動會」。
▲舉重項目21日邁入第二日賽事，由國男組、國女組進行各量級抓。(圖/新竹縣政府)
▲國男組抓挺舉屏東鄉來義高中破大會紀錄。(圖/新竹縣政府)
112年全中運in竹縣，邀您一起風起竹縣，挺青春，全中運的各項賽事皆有線上轉播，歡迎全國民眾來到新竹縣，為選手加油，也為青春加油！各項賽事資訊與競賽成績將會即時公佈於「112年全國中等學校運動會」活動官網以供查詢。
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