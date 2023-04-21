大甲媽遶境啟程信眾爆棚 顏清標送轎出廟埕險被人潮沖走
被譽為全球3大宗教盛事的「大甲媽祖遶境」，今（21）日深夜準時起駕，展開9天8夜3百多公里的年度盛事。由於這是解封後第一次遶境，鎮瀾宮周邊湧進約15萬信眾，廟內幾乎寸步難行。身體抱恙的鎮瀾宮董事長，親自送神轎出廟門，要離開隊伍時因人潮太多，差點被「沖」走。
記者顏幸如／台中報導
一年一度宗教盛事「大甲媽祖遶境」今（21）日晚間11時05分正式起駕，沿途將行經台中、彰化、雲林、嘉義，途經超過150個宮廟、路程長達340公里。
有別於以往重量級政治人物競相亮相卡位、今年僅國民黨主席朱立倫、親民黨創黨主席宋楚瑜於白天參與活動。去年有前總統馬英九扶轎，今年則是由台中市長盧秀燕、嘉義縣長翁章梁送轎。
政治味淡了，人們的心卻熱了。由於這是疫情解封後首次遶境，加上雨後天氣涼爽，約有15萬人參與，許多民眾搭火車到來，從大甲往鎮瀾宮300多公尺的路程，密密麻麻人頭鑽動。
鎮瀾宮董事長顏清標身體抱恙，由兒子顏清標代點起馬炮。11時05分吉時一到，媽祖鑾駕正式起駕，顏清標堅持親自扶轎，當他送鑾轎到廟埕出口時，由顏寬恒接手父親，但顏清標欲退場時因人潮太洶湧，不斷被帶著向前走，助理只得護著他的頭、使勁將他拉離，才安全退場。參與的信眾表示，人多到不斷被推著走，「感覺腳都踩不到地了」