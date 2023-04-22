秦剛稱台灣「收回來就絕不再失去」！學者：北京繼續鬼吼鬼叫

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秦剛強調，中國會堅定不移的走和平發展道路，推動構建人類命運共同體，尊重各國人民自主選擇的現代化道路，反對「築牆設壘」、「脫鉤斷鍊」、「單邊制裁」、「極限施壓」，將更加堅決捍衛聯合國權威，維護二戰後國際秩序，也會更加堅決捍衛聯合國權威，維護二戰後國際秩序。
接著，秦剛又提到台灣，除了重申「台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，兩岸同屬一個中國，這是台灣的歷史，也是台灣的現狀」的中國官方一貫言論以外，還表示台灣回歸中國是二戰後國際秩序的組成部分，「中國的土地收回來了，就絕不會再失去」，既然戰後國際秩序建立起來了，就絕不允許被顛覆，誰要在中國主權安全上搞動作，中國也絕不會退讓，在台灣問題上玩火者必自焚。
外媒《自由亞洲電台》引述美國聖托馬斯大學國際研究與當代語言學系系主任葉耀元看法，認為近期中國對台挑釁越來越明顯，但對於對於全球大部分國家來說，維持兩岸和平、台海現狀是最大優勢，多數國家都不希望（台海）衝突發生，中國還是會繼續「鬼吼鬼叫」，但也只是形式上的。
《中國戰略分析》雜誌共同主編鄧聿文則分析，秦剛的表態是向西方和部分國家發出信號，一方面是拓展中國在國際的話語權，另一方面也凸顯中國的自信；秦剛建議其他國家探索自己國情、發展自己的現代化，無疑是向部分國家暗示，中國秉持「一黨專政」原則都可以發展現代化，其他擁有類似政體的國家也不一定要朝西方現代化的模式走。
美國知名雜誌《外交政策》（Foreign Policy）副主編帕爾默（James Palmer）近日也發表一篇文章，寫到中國想表達的是「不要來和我們談論民主或西化」，而這種說法在發展中國家一直很有吸引力，無論是出自對西方的失望，還是想維護地方獨裁者的權力，不受民主投票或人權等問題所困擾。