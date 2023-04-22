今迎地球日！7-11特大杯美式買1送1 星巴克限一天買1送1
今（22）日是全球性的世界地球日Earth Day，呼籲民眾關注氣候變遷、保護環境。由於植物奶低碳排對環境友善，因此7-11、星巴克相繼發動燕麥奶促銷。7-11除了CITY燕麥系列飲品第2杯10元，今明兩天再加碼特大杯美式買1送1；星巴克則可免費升級燕麥奶，並限定一天舉辦買1送1。
記者黃韻文/綜合報導
7-ELEVEN發動世界地球日優惠活動，即日起至4月23日期間，CITY燕麥系列指定飲品同品項第2杯10元，包括燕麥拿鐵、精品燕麥拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶、燕麥奶茶，最低5.5折起，而APP行動隨時取也同步推出前述4款飲品「買7送3」。
此外，今明兩天（4月22日、23日）再加碼，到7-11門市櫃台可享特大杯美式（60元）買1送1、特大杯拿鐵（70元）買2送1、四季春青茶／英式紅茶（35元）任選買2送1，平均下來，特大杯美式單杯30元、特大杯拿鐵47元、青茶及紅茶約23元。
星巴克響應世界地球日，今（22）天一日限定，點購任一飲料都能「免費升級」成燕麥奶，依門市現場庫存為主，售完為止。4月24日當天上午11時至晚間8時，到門市買特大杯同品項飲品享買1送1，每人每次最多買2送2，但優惠品項不含星冰樂系列。