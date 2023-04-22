為2萬債務潑熱湯！八大女慘重傷送醫 檢方裁定3嫌交保
本月21日凌晨，台中市西屯區某KTV包廂，發生一起債務糾紛，從事八大行業的28歲陳姓、29歲孫姓女子，疑因為2萬元的債務爆發肢體衝突，孫女遭陳女等人毆打，還被熱湯淋頭，導致孫女臉部頸部嚴重燒燙傷，整個過程被拍下PO網。之後涉案的陳女，以及加入戰局的40歲林男、26歲趙男，被警方依傷害、妨害自由罪移送地檢署，檢方裁定5萬元至30萬元不等交保。
記者林盈君／綜合報導
據了解，孫女與陳女之間疑有2萬元債務問題，21日凌晨，雙方約在某KTV談判，過程中，孫女慘遭陳女扯髮毆打，之後趙男、林男也加入戰局，眾人不但用腳踹、還狂搧孫女耳光，之後陳女更將一鍋熱湯淋在孫女頭上，離譜過程全被PO網。警方獲報後趕抵，立即將重傷的孫女送醫。
孫女因傷勢嚴重，轉入加護病房觀察中。而涉案的陳女等人，被警方依傷害、妨害自由罪嫌移送台中地檢署，訊後，檢方裁定陳女以30萬元交保；趙男10萬元、林男5萬元交保。
※【NOWnews 今日新聞
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