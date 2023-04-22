NBA季後賽／D.Green：我不懂為何會因7年前的惡犯而被禁賽

我是廣告 請繼續往下閱讀
「在生活中你很少能看到真正的大師之作，我非常感謝他。」Green說很像去年總冠軍賽自己狀態不佳時，Curry挺身而出帶隊贏球，讓他免於成為眾矢之的一樣。
至於對他的停賽，Green只表示，「我從來不知道你會因為7年前發生的Flagrant 2而遭到禁賽。我也不知道你會因為和那些對你有惡意的人群互動而被禁賽——他們大喊你的名字、並說『你很爛』，所以我只是回應他們。我不知道。」
他坦言，自從在2016年NBA總冠軍賽對戰克里夫蘭騎士的第5戰被禁賽以來，從來沒有一場禁賽對他的傷害那麼大，「我的隊友們正在進行一場惡戰，而我無法參加。 這讓我心碎，因為你會覺得自己把他們獨自丟在那裡，看著他們苦戰，而不能參加那場比賽，這是最讓我傷心的事。」
此前，NBA 執行副總裁兼籃球運營負責人Joe Dumars在接受ESPN訪問時承認，如果Green是一名在場上沒有前科的球員，聯盟可能會以不同的方式進行處罰，並且稱最終決定是考量到他「過度和過份的行為、對球員造成傷害的動作以及屢犯的歷史」。
昨天的比賽中，費城76人後衛James Harden也被吹了一個讓外界質疑的二級惡意犯規，明星中鋒Joel Embiid也有一次一級惡意犯規，但根據ESPN報導，他們應該都不會被禁賽。
Green在節目上對此不願意多談，僅表示「永遠不會看到我說的一件事是，『‘這個人也做了，但他沒有被懲罰』。那不是我會做的事，我從不贊成看到球員被禁賽，我從不想看到一名球員被踢出比賽。」
更多「NBA季後賽開打」相關新聞。