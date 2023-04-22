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NBA季後賽／D.Green：我不懂為何會因7年前的惡犯而被禁賽

▲金州勇士明星大前鋒Draymond Green在首輪季後賽G3被禁賽一場。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士明星大前鋒Draymond Green在首輪季後賽G3被禁賽一場。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士昨天在主場以114:97贏球，系列賽拿下首勝，Stephen Curry單場攻下36分。而此役遭到禁賽的Draymond Green，在比賽結束後也在自己的節目上，對於比賽內容做出分析。另外他還先對自己被聯盟禁賽一事，做出簡短的回應。

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Green表示，他認為他的隊友們打了一場好比賽，還特別稱讚Stephen Curry已經轉換成去年總冠軍賽的那個版本，「他昨晚的比賽就像是爵士樂一樣，打得非常、非常漂亮，控制著一切。這聯盟中沒有多少人能像他這樣控制比賽——大概只有Curry、LeBron James、Luka(Doncic)，他們真正控制著比賽的整個節奏，控制著發生的一切。 要做到這一點非常困難。」

「在生活中你很少能看到真正的大師之作，我非常感謝他。」Green說很像去年總冠軍賽自己狀態不佳時，Curry挺身而出帶隊贏球，讓他免於成為眾矢之的一樣。

至於對他的停賽，Green只表示，「我從來不知道你會因為7年前發生的Flagrant 2而遭到禁賽。我也不知道你會因為和那些對你有惡意的人群互動而被禁賽——他們大喊你的名字、並說『你很爛』，所以我只是回應他們。我不知道。」

他坦言，自從在2016年NBA總冠軍賽對戰克里夫蘭騎士的第5戰被禁賽以來，從來沒有一場禁賽對他的傷害那麼大，「我的隊友們正在進行一場惡戰，而我無法參加。 這讓我心碎，因為你會覺得自己把他們獨自丟在那裡，看著他們苦戰，而不能參加那場比賽，這是最讓我傷心的事。」

此前，NBA 執行副總裁兼籃球運營負責人Joe Dumars在接受ESPN訪問時承認，如果Green是一名在場上沒有前科的球員，聯盟可能會以不同的方式進行處罰，並且稱最終決定是考量到他「過度和過份的行為、對球員造成傷害的動作以及屢犯的歷史」。

昨天的比賽中，費城76人後衛James Harden也被吹了一個讓外界質疑的二級惡意犯規，明星中鋒Joel Embiid也有一次一級惡意犯規，但根據ESPN報導，他們應該都不會被禁賽。

Green在節目上對此不願意多談，僅表示「永遠不會看到我說的一件事是，『‘這個人也做了，但他沒有被懲罰』。那不是我會做的事，我從不贊成看到球員被禁賽，我從不想看到一名球員被踢出比賽。」

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