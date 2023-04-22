中國遊戲產業泡沫！AI崛起、缺乏創意是主因

我是廣告 請繼續往下閱讀
化名「鄭晨」的原畫師表示，開出租車的收入，都比現在市面上很多遊戲公司開出的薪資高，在遊戲行業工作了10年的他，目前已經在家待業5個多月，給幾十家遊戲公司投過簡歷，卻都石沉大海，而35歲的他每月還有房貸、孩子及家庭要負擔，突然從高薪行業跌落，讓他難以接受，前公司從去年6月份開始，每個月都裁一批人。
遊戲公司前運營主管周嘉（化名）指出，2019年時，進遊戲行業並不難，哪怕不是相關專業出身，也能獲得行業內的實習、工作機會，公司願意去培養人才，但從2022年開始，形勢就非常嚴峻了。還有應屆畢業生透露，已經投了幾十份簡歷，只有一家進了集體面試，競爭非常激烈，互聯網大廠的遊戲部門也只有零星幾個技術崗放出來。
報導提到，過去十幾年，中國遊戲市場迅速增長，2011年市場銷售收入約446億元，2021年市場規模已達2965億元。然而，當大環境發生變化，行業進入寒冬，各家公司都在想方設法降本增效，擠掉擴張時期產生的「泡沫」，對於整個行業而言 ，AI只是一小部分催化劑，暴露的是行業中積弊已久的眾多問題。
提到被AI取代的原因，一位從事遊戲美術行業多年的員工認為，中國國內遊戲行業的美術其實不太需要自己的創意能力，基本上都是簡單的執行，只需要根據要求把東西拿過來拼貼一下，更像是「搬運工」的角色，但AI做這種類似的工作，一個就能抵百個，有時候看到AI畫出來的東西，連提高畫技的動力都沒有了。
受訪者並聲稱，自己之前待的遊戲公司，做遊戲的模式是有問題的，可以說是「某個玩法火了就立即去複製黏貼一下」後做各種融合，開會提方案時，上層最經常說的一句話是「這個是從哪個遊戲裡抄來的，他們數據怎麼樣」，而不會考慮這個方案的底層邏輯，只在意數據好不好，以及有沒有在其他的遊戲裡實踐過，根本不具備創造能力，也不願意去承擔風險，開發具有創新性的東西。