八大女遭潑熱湯重傷！「燙傷毀容照」瘋傳 照片本人回應了
台中一名疑似從事八大行業的孫姓女子，與陳姓女子有2萬元的債務糾紛，雙方原本約定在台中西屯區KTV進行調解，沒想到談判破局，孫女遭到陳女及趙男及林男毆打，甚至被潑灑熱湯，影片曝光後震撼社會。消息曝光後，就有不少網友瘋傳一張毀容照在各大社團，宣稱是「孫姓女子」潑湯毀容照！對此，照片本人也做出回應。
記者張嘉哲/綜合報導
據警方初步調查，孫女與陳女有2萬餘元債務糾紛，雙方約定好21日凌晨在台中西屯區某家KTV解決問題，結果調解破局，雙方直接爆發激烈打鬥衝突，孫女遭到陳女、趙男及林男扯髮痛毆，陳女甚至直接拿起火鍋熱湯往孫女身上倒，讓孫女當場失聲尖叫。
隨後，多張堪稱是孫女的「毀容照片」在臉書社團內瘋傳，後來才發現該張照片其實是一位美妝師，被瘋傳的照片是她在多年前慶祝萬聖節時所畫，她本人也在IG澄清「謝謝四面八方湧入的朋友，都來跟我說照片被盜了，這是以前特效化妝的作品，我不是影片中的人，謝謝大家關心。」
而對於這起台中債務糾紛，警方表示，陳女、26歲趙男（扯髮男子）及40歲林男（陳女男友），詢問後被依重傷害罪移送，台中地檢署複訊後，分別諭令陳女30萬元交保、趙男10萬元交保，林男則是5萬元交保，詳細案情仍在調查當中。