4大超商地球日懶人包！7-11拿鐵第2杯10元　回收寶特瓶免費喝美式

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4月23日前，門市燕麥奶品項第2杯10元，包括燕麥拿鐵、精品燕麥拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶、燕麥奶茶；APP則是前述4款飲品「買7送3」，最多現省330元。還有今起開跑，到基隆德復及坤海門市回收無色寶特瓶20個，或是廢乾電池20顆，就能免費兌換中杯拿鐵或大杯美式。
門市週末加碼限定，特大杯美式買1送1、特大杯拿鐵買2送1、四季春青茶與英式紅茶任選買2送1。
🟡全家
全家門市5/2前，燕麥奶紅茶（特大杯原價80元）、燕麥奶拿鐵（大杯原價65元），使用全盈+PAY可享單杯7折，燕麥拿鐵最低46元開喝，也別忘了自帶環保杯扣5元優惠；APP隨買跨店取，前述兩款品項買2送1優惠。
同時門市週末也加碼，4/23前使用全盈+PAY支付，即可享霜淇淋（不限口味）、中杯單品拿鐵（冰熱不限）買1送1優惠。
🟡OK超商
4月23日前門買西西里咖啡（大杯售價65元）單杯8折優惠，同樣自帶環保杯可享5元折扣。還有OKmall買大杯莊園級美式（原價45元）、拿鐵（原價55元），品項不限冰熱任搭，享買10杯送5杯、買20杯送12杯，再送OKpoint 399點。
🟡萊爾富
萊爾富即起至5月2日推出咖啡全品項第二杯7折（價格不同以2件8.5折計），包括售價80元的特大杯冰檸檬氣泡美式咖啡及冰黃金柚香氣泡美式咖啡、售價70元的特大杯冰拿鐵、售價65元的大杯冰/熱特濃拿鐵等人氣現煮咖啡。
🟡星巴克
今（22）日世界地球日限定，點購任一飲料都能「免費升級」成燕麥奶，依門市現場庫存為主，售完為止。4月24日當天上午11時至晚間8時，到門市買特大杯同品項飲品享買1送1，每人每次最多買2送2，但優惠品項不含星冰樂系列。