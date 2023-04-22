2萬債務遭毆打潑熱湯！八大女傷勢曝 臉部頸脖布滿水泡
21日，台中市西屯區某KTV包廂，發生因2萬元債務糾紛、引起的潑熱湯事件。從事八大行業的29歲孫姓女子，與28歲陳姓女子等人相約談判，過程中雙方爆發肢體衝突，陳女竟拿熱湯朝孫女頭上淋下，造成孫女嚴重燒燙傷。警方獲報後到場，孫女還冷靜的站在雨中指認施暴者，不過孫女也因傷勢嚴重，送醫後還在加護病房觀察中，從曝光的畫面可以看到，孫女臉上跟頸脖都冒出水泡，且大面積紅腫。
記者林盈君／綜合報導
據了解，孫女疑似因2萬元債務，跟陳女等人發生衝突，期間40歲林男、26歲趙男也加入戰局，3人對孫女扯髮腳踹毆打，陳女甚至拿起桌上的熱湯，朝孫女頭上潑下，導致孫女大聲尖叫、臉部跟頸脖多處燒燙傷。警方獲報後趕抵，經孫女指認後，隨即逮捕陳女等人，並將孫女送醫救治，但孫女因燒燙傷嚴重，目前仍在醫院觀察中。
而涉案的陳女及趙男、林男等人，被警方依傷害、妨害自由罪移送地檢署偵辦，檢方訊後，裁定陳女以30萬元交保；趙男10萬元、林男5萬元交保。
※【NOWnews 今日新聞
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