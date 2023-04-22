八大女遭「滾燙熱湯潑臉」！草爺出手了：免費幫修復燒燙傷
台中21日凌晨驚傳債務糾紛鬥毆，2名女子因為兩萬元的債務，相約在KTV調解，結果談判破局，孫女遭到陳女及趙男及林男毆打，甚至被潑灑熱湯，造成臉部嚴重燙傷。而消息曝光後，網紅團體「含羞草日記」團長草爺（江治緯）表示，有醫美診所執行長願意免費為這名女子做燒燙傷後續處理，不希望孫女留下任何傷疤跟後遺症。
記者張嘉哲/綜合報導
草爺在21日晚間在臉書貼文表示「有人認識被潑湯的女士嗎？我們有醫美診所執行長，想免費幫這位女士處理後續燒燙傷的部份，畢竟女孩子都愛美，其實看了很心疼.....」讓不少網友讚嘆「草爺真的有大愛！好人有好報啦」、「再怎麼樣也不能潑熱湯吧....真的太扯了」、「看了真的很心疼！太扯」。
而隨後，也有不少人私訊草爺孫女的誇張行徑、事件來龍去脈，草爺則回應「剛剛有收到很多私訊，是關於被潑湯女士這件事的起因，跟醫美診所執行長討論過後，我們一致認為，事出必有因！但被潑湯很心疼，債務糾紛二萬元我們沒辦法解決，但修復的錢一定超過這債務。」
「而不管怎樣，我們不評判債務與人格，我們只希望這女士別因這件事，失去女人對於美貌的自信，畢竟未來的路還是很長遠」草爺表示「謝謝大家關心，怕我淌混水，還是那句，我們只希望他不要有任何明顯傷疤及後遺症，簡簡單單而已，女孩子都愛美，看了很心疼…」。
而對於這起台中債務糾紛，警方表示，陳女、26歲趙男（扯髮男子）及40歲林男（陳女男友），詢問後被依重傷害罪移送，台中地檢署複訊後，分別諭令陳女30萬元交保、趙男10萬元交保，林男則是5萬元交保，詳細案情仍在調查當中。