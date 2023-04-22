賈永婕排到半夜也要吃！「神之臭豆腐」找到了　每週只賣兩深夜

我是廣告 請繼續往下閱讀
原來這台發財車每週僅有四五或五六才會出現，營業時間為21:30至賣完為止，想要嘗到，必須先加官方LINE好友，有營業的當天約莫13:00左右會開放訂購，傳訊想訂購的份數後，若幸運預訂成功者，將得到號碼以及建議到現場拿取的大概時間，接著當晚才能到現場後告知、付帳並等待自己的那份臭豆腐。
林老闆接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，賣臭豆腐已經9年了，也曾因身體不適暫停一個月，約莫半年前才又復工。之前因為受到太多民眾惡意檢舉，只好將販售地點一遷再遷，也因此特地交代記者不能透露現在的地點，也不要透露Google地圖上正確的店名，但其實懂得爬文搜尋的民眾，要發掘出並非難事。
現場可見攤車裡備有3個油鍋，林老闆說：「有2個是拿來炸第一次，而第3鍋則拿來炸第2次，以更高溫來搶酥，才能夠不含油。」臭豆腐標榜以蔬菜來幫助天然發酵，因發酵時間較長，異香氣味才更濃郁。林老闆也謙虛笑說：「我們的臭豆腐真的還好，也沒多好吃啊！跟大家做的一樣是這樣發酵、這樣炸，頂多就是豆腐原料選得好吧！」
其實臭豆腐確實是平凡的平民小吃，可是往往料理人的性格會影響著食物。包含老闆在內的4位壯漢看照著這一塊塊柔美嬌嫩的豆腐，讓出鍋瀝油後的臭豆腐外表果真更堅硬酥香，內層則維持細嫩多汁，原本異香濃馥的臭豆腐，愈嚼卻愈能感受到豆香與炸物慣有的鹹香；一旁爽脆酸甜的泡菜，則帶微小辛辣尾韻，很是能平衡炸物膩感。如此偏爽口系的炸臭豆腐，也難怪防疫女神吃完還特地打卡推薦。
至於見到賈永婕本人的感想，林老闆回答：「我當時根本認不出是她，只覺得有個很漂亮的女生有來，她保養真的太好了，讓我認不出來，真是太可惜了。希望她下次還要來光臨，讓我能夠請她吃一下臭豆腐。」