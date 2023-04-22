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賈永婕排到半夜也要吃！「神之臭豆腐」找到了　每週只賣兩深夜

▲神之臭豆腐氣味濃厚，外皮酥鬆偏堅硬、內層卻柔軟，吸引賈永婕不顧深夜前來買單。（圖／記者葉盛耀攝）
▲神之臭豆腐氣味濃厚，外皮酥鬆偏堅硬、內層卻柔軟，吸引賈永婕不顧深夜前來買單。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

藝人賈永婕日前在粉專打卡，說難得訂到一家「神之臭豆腐」，讓她深夜11:30出發飛奔現場，還破戒吃了消夜，引起網友們高度關注，9千多人按讚、200多則留言。因一週只賣兩天，《NOWnews今日新聞》記者在一週後終於等到這間臭豆腐出來擺攤，探究吸引「防疫女神」願意深夜破戒的原因。

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深夜來到師大分部旁、隱密且不易到達的小巷弄，圍牆邊停著一台發財車，車裡的油鍋正炸著臭豆腐劈哩啪啦作響，車邊圍觀許多等待人潮，這就是所謂的「神之臭豆腐」，現場不斷聽老闆拉嗓子叫號，有人前去領取自己的現炸臭豆腐。

▲這家被封為「神之臭豆腐」的攤車每週五、六的21:30才會出現兜售，想吃得先預約。（圖／葉盛耀攝）
▲這家被封為「神之臭豆腐」的攤車，每週四五或五六的21:30才會出現兜售，想吃得先線上預約。（圖／記者葉盛耀攝）
原來這台發財車每週僅有四五或五六才會出現，營業時間為21:30至賣完為止，想要嘗到，必須先加官方LINE好友，有營業的當天約莫13:00左右會開放訂購，傳訊想訂購的份數後，若幸運預訂成功者，將得到號碼以及建議到現場拿取的大概時間，接著當晚才能到現場後告知、付帳並等待自己的那份臭豆腐。

▲攤車旁圍著不少已有訂到臭豆腐的民眾，無不引頸企盼著。（圖／葉盛耀攝）
▲攤車旁圍著不少預訂到臭豆腐的民眾，無不引頸企盼著。（圖／記者葉盛耀攝）
林老闆接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，賣臭豆腐已經9年了，也曾因身體不適暫停一個月，約莫半年前才又復工。之前因為受到太多民眾惡意檢舉，只好將販售地點一遷再遷，也因此特地交代記者不能透露現在的地點，也不要透露Google地圖上正確的店名，但其實懂得爬文搜尋的民眾，要發掘出並非難事。

現場可見攤車裡備有3個油鍋，林老闆說：「有2個是拿來炸第一次，而第3鍋則拿來炸第2次，以更高溫來搶酥，才能夠不含油。」臭豆腐標榜以蔬菜來幫助天然發酵，因發酵時間較長，異香氣味才更濃郁。林老闆也謙虛笑說：「我們的臭豆腐真的還好，也沒多好吃啊！跟大家做的一樣是這樣發酵、這樣炸，頂多就是豆腐原料選得好吧！」

▲攤上內有3個油鍋，兩個拿來炸第一次，第三鍋則炸第二次搶酥。（圖／葉盛耀攝）
▲攤上內有3個油鍋，兩個拿來炸第一次，第三鍋則炸第二次搶酥。（圖／記者葉盛耀攝）
其實臭豆腐確實是平凡的平民小吃，可是往往料理人的性格會影響著食物。包含老闆在內的4位壯漢看照著這一塊塊柔美嬌嫩的豆腐，讓出鍋瀝油後的臭豆腐外表果真更堅硬酥香，內層則維持細嫩多汁，原本異香濃馥的臭豆腐，愈嚼卻愈能感受到豆香與炸物慣有的鹹香；一旁爽脆酸甜的泡菜，則帶微小辛辣尾韻，很是能平衡炸物膩感。如此偏爽口系的炸臭豆腐，也難怪防疫女神吃完還特地打卡推薦。

▲標榜以蔬菜幫助天然發酵的臭豆腐，整齊存於發酵汁中。（圖／葉盛耀攝）
▲標榜以蔬菜幫助天然發酵的臭豆腐，整齊存於發酵汁中。（圖／記者葉盛耀攝）
至於見到賈永婕本人的感想，林老闆回答：「我當時根本認不出是她，只覺得有個很漂亮的女生有來，她保養真的太好了，讓我認不出來，真是太可惜了。希望她下次還要來光臨，讓我能夠請她吃一下臭豆腐。」

▲每塊現炸過的臭豆腐，外皮金黃誘人且都有漂亮的孔洞。（圖／葉盛耀攝）
▲每塊現炸過的臭豆腐，外皮金黃誘人且都有漂亮的孔洞。（圖／記者葉盛耀攝）


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