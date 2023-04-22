NBA季後賽／西區首輪賽程、分析、賽果總統整　勇士G3扳回一城

NBA／老鷹130:122戰勝塞爾提克　Young主場找回狀態狂砍32分9助攻

▲老鷹主控Trae Young切入完成拋投。（圖／美聯社／達志影像）
▲老鷹主控Trae Young切入完成拋投。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA 2022-23首輪季後賽G3，亞特蘭大老鷹今(22)日在主場對戰波士頓塞爾提克，團隊重新振作，打出理想的進攻表現，主控Trae Young也找回狀態，全場砍下32分9助攻，終場以130:122贏球，系列賽扳成1-2。

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以0:2落後回到主場之後，老鷹在這場比賽的上半場打得順風順水，團隊投籃命中率高達65.2%，命中8顆三分球，其中替補球員攻下35分，射手Bogdan Bogdanovic開賽6投全中，攻下15分，球隊以74:67領先塞爾提克。

易籃再戰後，雙方都加強了防守，在第三節末的亂流，一度讓綠軍落後到12分，不過他們靠著Grant Williams的三分球，在該節打完時又縮小到只剩7分差。

末節兩隊進入到拉鋸狀態，雖然各有一波攻勢，但都未能完全擊倒對手、或是抹平分差。進入最後3分鐘，雙方只有2分差距，Young堅決錯位單打Al Horford，命中三分球；下一回合Smart上籃得2分，雙方仍是一波球權差距。

關鍵時刻，Dejounte Murray在他前馬刺隊友Derrick White眼前投進三分球，老鷹領先6分；但塞爾提克不放棄追分，Smart又命中空檔三分，之後客隊完成成功防守，可惜Tatum空檔三分失手，錯失扳平比數的良機。

最後45.4秒，Young切入過人後，完成一記漂亮拋投，老鷹依舊保有5分差距。下一回合Jaylen Brown三分沒進，Young被犯規、兩罰全進，帶領球隊在主場拿下重要一勝。

這場比賽Trae Young狀態回溫，22投12中，得到了32分9助攻6籃板； Murray此役發揮全能，斬獲25分6籃板5助攻，球隊有7人得分上雙，團隊命中率高達56%。

塞爾提克方面，Tatum投進4顆三分球，得到29分10籃板5助攻；Jaylen Brown這場比賽沉寂一些，僅有15分進帳；後衛Marcus Smart得到24分8助攻。

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