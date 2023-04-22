八大女潑熱湯「錄影者現身」！還原鬥毆原因 她鬼打牆對話曝
台中一名從事八大行業的孫姓女子，與陳姓女子有2萬元的債務糾紛，雙方原本約定在台中西屯區KTV進行調解，沒想到談判破局，孫女遭到陳女及趙男及林男毆打，甚至被潑灑熱湯，引起各界討論。不過事後，在包廂錄影的女子以及事發原因的對話也被流出，還原了當下鬥毆的內幕。
記者張嘉哲/綜合報導
據警方初步調查，孫女與陳女有2萬餘元債務糾紛，雙方約定好21日凌晨在台中西屯區某家KTV解決問題，結果調解破局，雙方直接爆發激烈打鬥衝突，孫女遭到陳女、趙男及林男扯髮痛毆，陳女甚至直接拿起火鍋熱湯往孫女身上倒，讓孫女當場失聲尖叫，臉部造成嚴重的燒燙傷。
然而，網路上就出現在當場的錄影者，對話中該女子透露影片是自己錄的沒錯，「不過不知道是誰傳出去的」，該女透露「孫女是因為欠經紀費，然後在微信嗆我朋友，孫女因為欠錢又嗆人，剛好報班時被我們看到，當下要走時被朋友拉回頭，她先動手打我朋友，我朋友懷孕，然後她哥才把她（孫女）拖走」。
而後來又出現多張孫女與其他人的對話，對方先是禮貌詢問債務的問題「你是不是沒回幹部帳，有朋友問到我這」，孫女一開始先回應「幹嘛，你就說你沒聯絡就好」，而這似乎戳到孫女開關，直接爆氣開嗆對方，讓對方有些錯愕，隨後對方表示「兩萬多而已你幹嘛不給一給，對方人面很廣對你沒好處」，孫女則回應「沒差啊，我沒差，不然看要怎樣，看你要怎麼講欸」對話從頭到尾沒提到自身債務，不斷鬼打牆。
而對於這起台中債務糾紛，警方表示，陳女、26歲趙男（扯髮男子）及40歲林男（陳女男友），詢問後被依重傷害罪移送，台中地檢署複訊後，分別諭令陳女30萬元交保、趙男10萬元交保，林男則是5萬元交保，詳細案情仍在調查當中。