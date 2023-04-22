賈永婕路邊吃臭豆腐不夠臭？高雄這家「發酵48小時」 吃完得洗澡
有「防疫女神」稱號的賈永婕，日前在粉專打卡分享，說難得訂到一家「神之臭豆腐」，讓她深夜飛奔現場，還破戒吃了消夜，引起眾人高度關注。而賈永婕造訪的這家臭豆腐，最大特點是夠臭，且攤車每週僅兩天深夜出來營業，雖店址不好找，但循線過去時往往人還在遠處就能聞到其臭味。
記者葉盛耀/綜合報導
台北人有超臭的「神之臭豆腐」，其實高雄也有家「逐臭留香臭豆腐世家」，臭的程度絕對不輸，記者自身的經驗，是來此光顧之後，身上會殘留氣味，連頭髮上的味道經兩三個小時後也還久久不散，需沐浴才消失。
店家標榜使用莧菜、芥菜、薑等蔬菜，打成泥後發酵做成滷水，再以此來泡豆腐。且一般來說，約24小時就能發酵完成，但這裡還有強調發酵48小時的，因酵素能破壞豆腐組織，使其更軟化，質地變得更細緻。以此整塊入鍋油炸，就是店家暢銷的「招牌臭豆腐」，外皮酥脆，內層比一般臭豆腐更飽水，吃起來香氣濃厚且醉人。且一旁同樣還搭上糖、醋等醃出的泡菜。
「逐臭留香臭豆腐世家」的創始店在左營，原名為「中山堂臭豆腐」，後遷到大社有現今店名，去年改由原老闆賴小姐的弟弟接手經營，並遷至市場內。除了奇臭無比的「招牌臭豆腐」，也有一款「特炸臭豆腐」，發酵僅24小時，不喜歡味道太重的顧客可選擇此款。