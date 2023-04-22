大甲媽遶境！打頭陣「報馬仔」為何赤腳　全身上下有玄機

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🟡「報馬仔」裝備意義
◾紅纓帽：為笠帽，清朝尖哨兵所戴的帽子，報馬仔戴上此帽後，期望能體認軍令如山、軍紀嚴謹，擔任者應嚴守崗位，認清本份，不可怠慢
◾老花眼鏡：戴上能認清並看透人世間是非曲直，以明辨是非，另一意為看破世間情。
◾無仁眼鏡：無鏡片閩南語稱「無仁」，隱喻做人不可目中無人。
◾八字燕尾鬚：燕子每年定期回來築巢繁殖後代，表示誠信，鬍鬚於嘴唇之上，隱喻言而有信。另外口有鬍鬚，口為頭、長辮有尾，勉勵做人要有頭有尾賺家伙（指財產），始終如一不可半途而廢。
◾旱煙桿：報馬仔休息時會抽旱煙，口中「含煙」與閩南語「感恩」發音相近，勸化世人常存感恩的心。
◾煙袋：煙是香火，隱含媽祖「知足、長善、感恩、惜福」濟世精神，要代代相傳。
◾反穿羊襖：報馬仔長途跋涉辛苦，反穿為背面，「背」與「備」諧音，「襖」與「熬」諧音，故曰備受煎熬，代表可知人情冷暖並無私送暖。
◾銅鑼：「鑼」與閩南語「勞」諧音，報馬仔的工作勞心勞力，「銅鑼心」喻為「同勞心」，同心勞心勞力。
◾肩荷長紙傘：「雨傘」與「語善」諧音，「長傘」與「長善」諧音，「紙傘」與「直善」諧音，勸世人要長期行善、做人正直、和善積德。
◾韭菜：「韭」諧音「久」，表示友情、感情、恩情，永無止盡，天長地久之意。
◾錫壺：諧音「惜福」，懂得惜福祈福。
◾壽酒：諧音「壽久」，喝壽酒可長命百歲。
◾豬足：與閩南語「知足」諧音，意涵後代子孫應懂得知足常樂的道理。
◾紅線：報馬仔所攜帶的紅絲線，原本是用來綁豬腳及其他物品東西，這幾年也成為未婚男女求取婚緣感情的「姻緣線」，可戴在手上保平安｡
◾上下鈕扣錯扣：代表不計形象，歡喜做甘願受。
◾捲起褲管一高一低：表示人生坎坷，不道人長短。
◾腳生瘡疤：告誡人們要記取失敗經驗，不要重蹈覆轍。三處瘡疤代表天知、地知、我知，用來規勸世人為人處事不僅天知、地知，更重要的是自己內心要知。
◾腳貼膏藥：不揭人瘡疤。
◾單腳穿草鞋：犧牲奉獻，不計酬勞，勤於做事，即使鞋子掉了也渾然不知，等到休息時才發現掉一支。
◾赤腳：腳踏實地，也暗指世路不平，自己的路要自己走出來。
◾腳趾：赤腳看到五趾都在，表示吾在，活著就有希望。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。