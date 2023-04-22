今日廣場》許諭歆／落實老人健保免費　台南仰賴三階段基礎政策

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年九合一大選，台南國民黨候選人喊出65歲以上健保免費且不排富，口號看似響亮，但實空洞又廉價。因為市政不是像菜市場買菜，可以漫天喊價。首長反而需要像位持家的長媳一樣，替每分錢把關，才能照顧一家老小。如社會福利總盟秘書長孫一信在去年曾投書，指出，今年台南老人人口將超過47萬，若普發一年就需花32億，推估10年後會增至46億，是筆沉重財政負擔。
不過，在黃偉哲市府任內，市府不僅謹守財政紀律，無浮濫舉債、增加下一代負擔；同時市府也推動稅賦正義，開徵囤房稅，遏止投機囤房。四年多下來，台南共節省了兩百多億的經費。今台南宣布老人健保免費，恰如黃偉哲所說：「省最多的錢，是為了做最好的福利；勤儉持家，是為了扶老攜幼，這是對自己的要求，更是對臺南市民的承諾」。
當然，台南可以落實老人健保費全額補助，更重要的因素是在市府在老人福利照顧工作推展方面，有相當堅實的基礎，例如，台南領先全國達成區區有日照，也是六都長照覆蓋率第一的城市。另外，對於偏遠地區的老人，市府陸續開辦小黃公車，接送偏遠、淺山跟沿海地區的長輩外出，估計上半年共將開到31條，讓出外打拚的子女可以放心。
簡而言之，台南能夠落實老人健保補助，靠的不是政治口水，而是有市庫節省近兩百億，以及全國排名前段班堅實長照基礎。如果沒有這三階段的政策打底，只會高喊老人健保全面補助，那樣才是不負責任。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com