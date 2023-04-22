今日廣場》孫榮富／請勞動部訂立專法保護外送員權益

孫榮富／新黨輿情中心副主任
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全台灣的外送員人數已達12萬人，加上台灣的交通事故頻繁，台北市去年就有近2000件外送員車禍事故，其中，A公司總計發生車禍件數為180件，共98人受傷；另一家業者B公司則為96件車禍，共40人受傷；至於其他外送廠商則共計發生47件車禍，共7人受傷。這些外送員可是都在用生命在打拼、用生命在送餐、為大家服務。勞動部能夠輕忽嗎？可以視而不見嗎？
試問：在台灣的外送員相關保障足夠嗎？中央只有「食品外送作業安全衛生指引」，甚至，有的連勞健保都沒有加保，勞動部曾在2018年11月的一份委外研究報告，做出結論：「制訂兼顧雙方權益之勞動法規範方為上策」。但是，研究歸研究，勞動部到現在卻毫無具體的作為？
在地方，首都台北市制定了＜台北市外送平台業者管理自治條例＞，包含「意外傷害的醫療保險，日額支付型的最低保險金額每日1000元，實支實付型的最低保險金額3萬元」、「業者於政府機關因天然災害宣布停止上班期間，應停止從事外送服務，並通知外送員」、「針對新加入的外送員3小時教育訓練」，違反者依法開罰。對這12萬名的外送員而言，這是最基本、最實在、最迫切的需要，不是嗎？
敬告勞動部，在制訂兼顧勞資雙方權益之勞動法規，當然是應該要做而且也是很重要的事。但是，在僱用型態多樣化的趨勢下，說真的，要將這種非典型雇用關係將以改變並轉換為傳統典型雇用的全職勞工身份，並不是相當短時間內可以做到的事，當前迫切要做的，還不如盡可能去保護他們的權益，效仿台北市制定條例，應該不難吧？
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