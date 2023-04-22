台股回歸基本面　法人建議：利用短期市場調整來布局長期

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針對近期台股盤勢，安聯投信台股團隊表示，時序上步入財報週，除了重要法說陸續登場，成為市場關注焦點，其他企業的財報數字與展望，是否符合原本市場預期、或出現較大落差，也成為牽動評價面檢視的重要參考依據。
安聯投信台股團隊指出，由於國際情勢如總經數字、利率政策等，大多呈現緩降、緩升等，目前並未看到預期以外的訊息，這類雜音對市場影響程度將持續鈍化，現階段市場目光則將逐步回歸基本面，股價與財報、展望等數據表現的連動程度料將拉高。
安聯投信台股團隊說，以電子股為例，現階段消息好壞參半，即使如PC、TV等有急單出現，為股價帶來短期支撐，但畢竟目前仍看不到下半年更為明確的需求，因此先前漲勢較大的族群，隨著評價面變高，第一季財報與第二季展望的數字料將成為牽動表現的關鍵。
在非電部分，安聯投信台股團隊指出，主流題材上仍聚焦在政策概念、綠電、軍功及儲能等，且這類主題在第一季多有不錯的表現，不過只要營收、獲利和展望有表現，料對相關主題仍能形成一定程度的支撐。
在次產業方面，安聯投信台股團隊分析，近期面板驅動IC廠廠商陸續向上游晶圓代工廠增加投片，反映面板廠需求回溫，面板報價也有止跌向上跡象，尤其TV品牌廠開始為接下來旺季備貨，預期TV面板有望向現金成本靠攏。
安聯投信台股團隊提到，在PC產業也有部分品牌廠對於零組件及代工廠拉貨轉趨積極，雖全年出貨量仍是衰退，但訂單已未見下修。此外中國手機品牌廠的庫存也有去化，目前通路端庫存趨於正常，手機品牌廠針對新機種啟動備貨。
展望後市，安聯投信台股團隊認為，電子產業庫存去化逐漸看到效果，但因零組件已不再缺貨，在缺乏下半年能見度下，廠商傾向以小量急單方式備貨，需求並未全面回升，且仍有部分產業及品牌因調整庫存時間較晚，近期仍處訂單下修階段，現階段要斷言企業獲利將在下半年復甦，尚須更多時間及銷售數據佐證。
在投資建議上，安聯投信台股團隊提到，評估整體產業雖仍處庫存去化期，但隨時間經過，產業庫存也將趨於健康，上半年仍以個股表現為主，建議可利用短期市場調整來布局長期部位，包括AI人工智慧、資料中心、電動車、高速傳輸等。