列報扶養親屬、海外投資等報稅眉角多　「4大NG」別踩雷

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在台灣，婚姻關係是自登記日起才正式生效，安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部會計師游雅絜提醒，新婚夫妻應留意，如果民國111年（課稅年度）未到戶政機關登記、只有宴客，今年5月辦理綜所稅申報，兩人是無法合併申報的，否則會被認定虛報免稅額及扣除額，而處以罰鍰。
游雅絜指出，如果在111年已完成結婚登記，新婚夫妻今年5月是有選擇權的，由於綜所稅採累進級距（稅率5%至40%），若雙方都是高所得者，選擇分開申報可能較為有利，夫妻可以先試算選擇較節稅方式辦理。
此外，佳偶天成也可能怨偶單飛，台北國稅局指出，個人在年度中離婚，隔年辦理綜所稅結算申報時，可自行選擇分別或合併辦理結算申報；不過，離婚年的以後年度，應分別辦理，離婚後因小孩或經濟等考量，仍住在一起的前夫妻需特別留意。
舉例來說，個人於111年度中離婚，112年辦理111年度綜所稅結算申報時，可選擇與前配偶分別或合併辦理結算申報；113年度辦理112年度綜所稅結算申報時，就應分別辦理。
●應屆畢業新鮮人自行申報 媽媽收到補稅單
納稅義務人的子女在年度中成年（91年出生者），或者已成年而在年度中畢業，隔年報稅季時，可以選擇獨立申報綜合所得稅，或由納稅義務人申報為扶養親屬。
實務上國稅局曾遇到，在年度中畢業後隨即出社會的新鮮人，以為有了工作、賺了錢就得自己報稅，加上由於所得單純，手機報稅十分方便、簡單操作就可輕鬆完稅，因此選擇自行申報。
不過，母親收到綜所稅核定通知書時發現，子女被踢除扶養親屬之列，原本申報的「子女教育學費特別扣除額」新台幣2萬5000元，隨之被核定為0元，也因此需補稅；最終，社會新鮮人跑一趟國稅局，申請註銷申報，恢復由母親扶養，才得免補稅。
如果是已成年而在年度中畢業的民眾，畢業後隔年報稅之前，可先與父母溝通、計算稅額，檢視獨立申報是否划算省荷包，以免扶養者事後收到補稅通知。
●列報扶養親屬錯誤樣態 被踢除適用免稅額
游雅絜表示，民眾常誤會，金錢資助或匯款給其他親屬或家屬（比如孫子女、兄弟姐妹的子女），就可以將其列為受扶養親屬，然而，單純的生活資助，不能列報為受扶養親屬，所謂扶養，取決於有無共同生活及實際扶養的客觀事實。
如果民眾列報扶養孫子女、兄弟姐妹的子女等，國稅局審核申報資料時，會視個案狀況，查核學籍資料或就醫記錄等，如果發現民眾居住地點或工作地點，與受扶養親屬的就學地點或就醫地點不在同一個地區，可能會認定無同居一家的事實，從而剔除列報的受扶養親屬免稅額。
另外，納稅義務人的子女或兄弟姊妹，若未滿20歲，或滿20歲以上因就學、身心殘障或無謀生能力，而由納稅義務人扶養，皆可列為受扶養親屬；游雅絜提醒，多數「待業中」並非「無謀生能力」，實務上，常有民眾誤將這類子女或兄弟姊妹列報為受扶養親屬，被國稅局剔除。
●海外投資失利 財交損失不可跨年度扣抵
報稅時，同一申報戶的海外所得全年合計數達100萬元，海外所得就必須全數計入基本所得額；基本所得額如果超過670萬元，先扣除670萬元後，再針對餘額按20%稅率計算基本稅額。
游雅絜指出，投資人處分境外基金、海外債券、海外期貨、外國股票及境外結構型商品等的利得，皆屬海外所得範疇中的「財產交易所得」，因處分境外金融商品所產生的損失，則屬海外財產交易損失，海外財交損失僅能於「同年度」海外財交所得中扣除，無法跨年度扣抵。
同時，也有投資人誤以為不同類別的海外所得與損失，可以盈虧相互抵消。
游雅絜舉例，張小姐持有A、B兩項海外金融商品，111年度A商品配息650萬元、B商品配息400萬元；當年度買賣操作結果，A商品獲利3500萬元、B商品虧損6000萬元；也就是說，張小姐111年度有「海外利息所得」1050萬元，及「海外財交所得」0元。
張小姐今年5月辦理申報時，需將海外所得1050萬元計入基本所得額，依規定申報納稅，不能把「海外利息所得」與「海外財交損失」兩個項目的盈虧互抵。
此外，北區國稅局提醒，民眾如果頻繁投資海外基金等標的、且有獲利，卻漏未申報基本所得額及繳納基本稅額，依規定，在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定調查人員進行調查前，主動向所轄稽徵機關補報並補繳所漏稅款，可加息免罰。（編輯：潘羿菁）1120422
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