響應422世界地球日　經濟部商業司聯手電商打造 「綠色購物節」

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富邦媒指出，「Go Green Go Live」網路直播節目將不間斷直播分享政府綠色政策推廣、環保知識介紹，涵蓋一級能效家電退稅方案、住宅家電汰舊換新節能補助、商業服務業節能設備汰換補助、國際減碳趨勢分享以及有機環保美妝認證介紹等內容；連續5檔節目將分享環境友善商品，如一級能效家電、在地小農食品、環保餐盒杯瓶等。凡觀看直播並點擊直播畫面右上角計時器3次即可獲得5元mo幣；直播期間完成商品下單再享件件回饋50元mo幣好康，號召更多消費者加入綠色消費行列。
此外，momo亦規劃「綠色生活週」專區，號召擁抱永續理念的品牌、精選環境友善夯品予消費者選購，有機美妝、健康飲食、安心居家、環保減塑等一應俱全，消費指定綠色商品滿額再送環保餐廚故宮番蓮紋餐墊（2入組）；「momo綠色購物節」活動期間還有「誰是綠色知識王」有獎徵答活動，凡參與答題即有機會成為TECO一級能效雙門冰箱幸運得主，答題全對的消費者再享加碼抽mo幣。
另外，為鼓勵綠色消費，經濟部推動「商業服務業節能設備汰換補助」及「住宅家電汰舊換新節能補助」，透過多元的補助方案，鼓勵消費者及商業服務業者共同落實減碳目標。
經濟部商業司司長蘇文玲表示，淨零減碳已為企業邁向永續之共同課題，愈來愈多民眾與企業重視節能減碳課題，綠色低碳的商品也逐漸受到消費者的關注，預期綠色消費將成為未來重要的消費趨勢，綠色商品在市場上也極具成長潛力。
蘇文玲指出，商業司此次與電商momo合力打造「綠色購物節」活動，透過與民間企業相互合作，從企業端綠色商品的提供，結合綠色消費優惠方案，激發民眾消費選購綠色商品的動機，歡迎消費者共襄盛舉，共同響應綠色消費行動。活動詳細資訊請上商業服務業節能減碳專區查詢。