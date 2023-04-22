NBA季後賽／金塊120:111聽牌！Edwards砍36分無用　Jokic拿大三元

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次節中段，Kentavious Caldwell-Pope和Jamal Murray的兩顆三分球命中，讓金塊打出8:0小高潮，一度領先到13分。不過主場軍靠著Karl-Anthony Towns和Anthony Edwards兩人的努力，追到55:61進入中場。
易籃再戰後，Towns一次切入犯規，讓Jokic領到他的第4犯，這讓灰狼有機會在第三節末時靠著Rudy Gobert的體型優勢去咬住比賽，雙方仍是維持6分差，結束該節的較量。
末節Edwards的三分球，一度讓雙方回到一顆球權差距，但接著Christian Braun的上籃和Michael Porter Jr.的三分命中，讓金塊及時止血。這一節Braun在攻防轉換中打得十分活躍，也給灰狼帶來巨大傷害。
雖然金塊提前進入到加罰狀態，讓灰狼能靠著罰球追分，但主場軍沒能利用好這一點，這段期間幾次進攻都有瑕疵，而無法得到好的結果。比賽最後1分38秒，Gobert犯滿離場，Porter投進外線、金塊領先到12分，比賽結果也大致底定。
上一場Edwards得到41分，今天他在場上依舊沒人能限制住他，22投10中得到36分，還有7籃板5助攻3抄截；Towns斬獲27分7籃板，Gobert拿18分10籃板。
Jokic今天有一些犯規麻煩，但依舊繳出22分11籃板12助攻的「大三元」數據，Porter得到了全隊最高的25分，Murray則有18分9助攻6籃板進帳。
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