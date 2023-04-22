NBA季後賽／西區首輪賽程、賽果總統整　金塊客場揚威、率先聽牌

NBA季後賽／金塊120:111聽牌！Edwards砍36分無用　Jokic拿大三元

▲金塊中鋒Nikola Jokic繳出22分11籃板12助攻的「大三元」表現下，終場以120:111贏球，系列賽3-0「聽牌」。。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊中鋒Nikola Jokic繳出22分11籃板12助攻的「大三元」表現下，終場以120:111贏球，系列賽3-0「聽牌」。。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA 2022-23首輪季後賽G3，丹佛金塊作客挑戰明尼蘇達灰狼主場，儘管對方球星Anthony Edwards攻下36分，但球隊在明星中鋒Nikola Jokic繳出22分11籃板12助攻的「大三元」表現下，終場以120:111贏球，系列賽3-0「聽牌」。

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陷入0-2落後的灰狼，今天回到主場進行賽事，球隊開賽打出很高的防守強度，一波7:2的小高潮讓金塊得喊出暫停。首節灰狼在攻擊籃框方面做得很不錯：不過金塊依舊靠著Jokic得到11分，頂住了對手攻勢，以28:28戰成平手。

次節中段，Kentavious Caldwell-Pope和Jamal Murray的兩顆三分球命中，讓金塊打出8:0小高潮，一度領先到13分。不過主場軍靠著Karl-Anthony Towns和Anthony Edwards兩人的努力，追到55:61進入中場。

易籃再戰後，Towns一次切入犯規，讓Jokic領到他的第4犯，這讓灰狼有機會在第三節末時靠著Rudy Gobert的體型優勢去咬住比賽，雙方仍是維持6分差，結束該節的較量。

末節Edwards的三分球，一度讓雙方回到一顆球權差距，但接著Christian Braun的上籃和Michael Porter Jr.的三分命中，讓金塊及時止血。這一節Braun在攻防轉換中打得十分活躍，也給灰狼帶來巨大傷害。

雖然金塊提前進入到加罰狀態，讓灰狼能靠著罰球追分，但主場軍沒能利用好這一點，這段期間幾次進攻都有瑕疵，而無法得到好的結果。比賽最後1分38秒，Gobert犯滿離場，Porter投進外線、金塊領先到12分，比賽結果也大致底定。

上一場Edwards得到41分，今天他在場上依舊沒人能限制住他，22投10中得到36分，還有7籃板5助攻3抄截；Towns斬獲27分7籃板，Gobert拿18分10籃板。

Jokic今天有一些犯規麻煩，但依舊繳出22分11籃板12助攻的「大三元」數據，Porter得到了全隊最高的25分，Murray則有18分9助攻6籃板進帳。

▲2023.4.22 NBA季後賽最新賽況。（圖／NOWnews製表）
▲2023.4.22 NBA季後賽最新賽況。（圖／NOWnews製表）

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