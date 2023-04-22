世界地球日限定！手搖飲今買1送1 大苑子免費升級分享瓶
今（22）日為世界地球日，除了超商針對低碳排的燕麥奶祭出優惠外，鮮茶道手搖飲也針對受到雨林聯盟認證的「東方美人茶」、「四季春」、「玉露煎茶」、「蜜香紅茶」四款飲品買1送1；大苑子愛文翡翠大杯75元，世界地球日免費升級分享瓶（原價110元），現省35元；星巴克今日點購任一飲料都能「免費升級」成燕麥奶。
記者鍾怡婷/綜合報導
手搖飲店鮮茶道針對有獲得雨林聯盟認證的茶葉，祭出一日限定買1送1活動，只有4/22當天，「東方美人茶」、「四季春」、「玉露煎茶」、「蜜香紅茶」四款飲品享優惠，每人每次限購兩組，限來店購買，外送不適用。
同時，響應地球日做環保，大苑子APP領取無痛升級券，購買愛文翡翠大杯（L 75元），直接無痛升級成分享瓶（XL原價110元），只限今日到門市現場使用，不可電話預約、外送、APP，環保瓶容器喝完後，還可以留著循環使用，愛地球不是只有今天！
星巴克今（22）日世界地球日限定，點購任一飲料都能「免費升級」成燕麥奶，依門市現場庫存為主，售完為止。4月24日當天上午11時至晚間8時，到門市買特大杯同品項飲品享買1送1，每人每次最多買2送2，但優惠品項不含星冰樂系列。