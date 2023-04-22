桃機停機位供不應求爆滿　5/1起「加收最高50%」停留費

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桃機公司分析，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重期間多數航班停飛，桃園機場停滿國籍航空飛機，疫後航空復甦，長程線國籍航空飛機在外站過夜，但同樣有外籍航空的飛機會來台過夜，停機位還是不夠用，只能盡量塞，卻影響機場作業安全與效率。
針對桃機公司提供的資料，加收停留費的對象，是連續停留一定天數的飛機，目的是希望提高停機位週轉率。5月1日起停駐7天以上，每小時停留費加收25%；14天以上，每小時加收50%。
目前，桃機收取的飛機停留費，以每半小時計價，靠橋機坪是新台幣600元，遠端機坪450元，貨運機坪及其他機坪400元。
近幾年國籍航空陸續引進新飛機，加上又有新業者加入，桃機光是提供國籍空業者需要的停機位就很吃力，現在疫後航空復甦，外籍航空業者飛來台灣，常面臨無足夠停機位可供過夜難題。
華航去年8月宣布新採購的16架波音787-9客機，2025年開始交付；長榮航空已訂購的4架波音787-9、7架波音787-10及1架波音777貨機，也預計2025年前全部引進，今年3月又再訂購5架787-9新機，同樣是2025年開始交機。
星宇航空開航3年多，目前共有20架飛機，包括13架單走道A321neo、4架A330neo及3架A350，還有15架A350也將在未來2年內交付。（編輯：龍柏安）1120422