芯費大戰因「包車」互控賄選、誣陷 蔣萬安：盼初選公正、乾淨
國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選今（22）日進行黨員投票，但是北市議員徐巧芯昨爆料，對手、立委費鴻泰包車載人投票涉嫌賄選，費陣營也反嗆是誣陷抹黑。台北市長蔣萬安今日表示，希望整個初選過程都能公正、乾淨的選舉，如果大家有疑慮的部分，黨部會來處理。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安上午出席天母運動公園舉辦的「YOYO嘉年華」親子活動，活動前接受媒體聯訪被問到「芯費大戰」今日進行黨員投票，蔣萬安表示，2024團結勝選是共同目標，他一定支持國民黨的候選人，也相信選民一定會選出對國民黨、對台灣未來發展最有幫助的候選人。
針對徐巧芯指控質疑費鴻泰包車載人投票涉嫌賄選，蔣萬安表示，初選今天是最後一天，希望整個過程都能公平、公正，而且是乾淨的選舉，這都是大家的共識，也希望讓初選很平順的結束，之後就全力支持提名的候選人，因為這是黨內辦的初選，如果大家有疑慮的部分，黨部會來處理。
媒體問大巨蛋草皮鋪設，蔣萬安表示，其實職業球員都很關心現階段大巨蛋草皮鋪設，包括橡膠鋪設，因為接下來會影響到球彈跳性的問題，所以昨天就特別邀請棒協、球員一起到大巨蛋現場去瞭解、去看，也很謝謝他們提出很多寶貴意見，接下來鋪設會更細膩，而且確保草坪的品質及安全。蔣萬安指出，目標是（大巨蛋）在年底能完工啟用，目前正努力、全力朝這目標來努力。